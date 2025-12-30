Evita embotellamientos; carreteras bloqueadas y con afectaciones este martes 30 de diciembre
Capufe y Guardia Nacional Carreteras dieron a conocer el cierre parcial de varias vías de acceso este martes 30 de diciembre; recomendaciones para conductores.
Si estás pensando iniciar con tus vacaciones de fin de año esta nota te puede interesar, pues tanto Caminos y Puentes Federales (Capufe) como la Guardia Nacional Carreteras, dieron a conocer las vías que se encuentran bloqueadas y afectadas ya sea por obras o accidentes este martes 30 de diciembre.
Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que se publicaron los distintos puntos de México que presentan los cierres parciales o congestión vehicular, por lo cual recomendaron a la población tomar previsiones al momento de iniciar con sus recorridos.
Lista de carreteras bloqueadas y con accidentes
Al momento, Capufe ha anunciado el cierre parcial de la circulación en la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque así como la de Córdoba - Veracruz, esto por la atención a accidentes vehiculares durante la madrugada de este martes 30 de diciembre de 2025.
Otras de las vialidades con afectaciones son:
- Autopista Hermosillo - Magdalena dirección Hermosillo
- Autopista Cd. Mendoza - Córdoba con dirección Córdoba
- Cierre parcial de la carretera Tulancingo - Tihuatlán al corte de las 05:24 horas
- Autopista Gtz. Zamora - Tihuatlán con dirección Tihuatlán
Al momento no se registran afectaciones en las autopistas México - Pachuca, México - Puebla y México - Querétaro, las cuales son algunas de las más transitadas en estas fechas decembrinas.
Autopista Córdoba - Veracruz, km 87, dirección Córdoba. Registra reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de automóvil). Maneja con precaución.
Recomendaciones para viajar por carretera en vacaciones decembrinas
En caso de salir por carretera o autopista en estas temporadas decembrinas, las autoridades de nuestro país han emitido una lista de recomendaciones como las siguientes:
- Revisar presión de neumáticos y aceites antes de salir de viaje
- Contar con seguro vigente y de cobertura amplia
- Ubicar las rutas de emergencia
- Seguir las actualizaciones en tiempo real de @GN_Carreteras y @CAPUFE redes sociales
Números de emergencia en carreteras de México
En caso de estar bajo alguna emergencia en carreteras en México, se puede solicitar apoyo a los Ángeles Verdes al número 078, así como al 911 para asistencia general.
