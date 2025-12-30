Evita embotellamientos; carreteras bloqueadas y con afectaciones este martes 30 de diciembre

Si estás pensando iniciar con tus vacaciones de fin de año esta nota te puede interesar, pues tanto Caminos y Puentes Federales (Capufe) como la Guardia Nacional Carreteras, dieron a conocer las vías que se encuentran bloqueadas y afectadas ya sea por obras o accidentes este martes 30 de diciembre.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que se publicaron los distintos puntos de México que presentan los cierres parciales o congestión vehicular, por lo cual recomendaron a la población tomar previsiones al momento de iniciar con sus recorridos.

Lista de carreteras bloqueadas y con accidentes

Al momento, Capufe ha anunciado el cierre parcial de la circulación en la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque así como la de Córdoba - Veracruz, esto por la atención a accidentes vehiculares durante la madrugada de este martes 30 de diciembre de 2025.

Otras de las vialidades con afectaciones son:

Autopista Hermosillo - Magdalena dirección Hermosillo

Autopista Cd. Mendoza - Córdoba con dirección Córdoba

Cierre parcial de la carretera Tulancingo - Tihuatlán al corte de las 05:24 horas

Autopista Gtz. Zamora - Tihuatlán con dirección Tihuatlán

Al momento no se registran afectaciones en las autopistas México - Pachuca, México - Puebla y México - Querétaro, las cuales son algunas de las más transitadas en estas fechas decembrinas.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Córdoba - Veracruz, km 87, dirección Córdoba. Registra reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de automóvil). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) December 30, 2025

Recomendaciones para viajar por carretera en vacaciones decembrinas

En caso de salir por carretera o autopista en estas temporadas decembrinas, las autoridades de nuestro país han emitido una lista de recomendaciones como las siguientes:

Revisar presión de neumáticos y aceites antes de salir de viaje

Contar con seguro vigente y de cobertura amplia

Ubicar las rutas de emergencia

Seguir las actualizaciones en tiempo real de @GN_Carreteras y @CAPUFE redes sociales

Números de emergencia en carreteras de México

En caso de estar bajo alguna emergencia en carreteras en México, se puede solicitar apoyo a los Ángeles Verdes al número 078, así como al 911 para asistencia general.

