¿Vas al Centro o Coyoacán? Estos son los bloqueos y protestas que paralizarán la CDMX hoy 30 de diciembre

La Ciudad de México (CDMX) tendrá hoy martes 30 de diciembre una jornada con alta actividad social y cultural que podría generar afectaciones importantes a la movilidad, especialmente bloqueos .

De acuerdo con la agenda prevista, se contemplan protestas, concentraciones vecinales y eventos masivos, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc , donde se concentrará la mayor parte de las actividades.

Autoridades capitalinas recomiendan a automovilistas y usuarios del transporte público anticipar tiempos de traslado y mantenerse atentos a posibles cierres o desvíos viales.

Alcaldías con mayor afectación

La alcaldía Cuauhtémoc será la más impactada al concentrar ocho eventos entre protestas y actividades culturales.

Coyoacán también presentará alta carga vehicular por la festividad religiosa, mientras que en Iztapalapa se prevé afectación local en las inmediaciones de la Subdelegación.

Protestas y concentraciones sociales previstas

Para este martes se tienen programadas cuatro movilizaciones sociales que podrían provocar afectaciones viales en distintos puntos de la ciudad.

Las protestas son las siguientes:



Generación Z México (11:00 horas): concentración en el Centro Médico Nacional Siglo XXI

(11:00 horas): Colectiva Las Tonantzin (12:00 horas): manifestación en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, ubicada en la colonia Doctores , alcaldía Cuauhtémoc, para solicitar la judicialización de carpetas de investigación relacionadas con delitos sexuales.

(12:00 horas): manifestación en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, ubicada en la , alcaldía Cuauhtémoc, para solicitar la judicialización de carpetas de investigación relacionadas con delitos sexuales. Vecinos de Santa Martha Norte (12:00 horas): reunión en la Subdelegación de la alcaldía Iztapalapa para protestar por la acumulación de basura atribuida al tianguis El Salado .

(12:00 horas): para protestar por la acumulación de basura atribuida al tianguis . Extrabajadores de la Ruta 100 (15:00 horas): manifestación frente a la Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución, alcaldía Cuauhtémoc, para denunciar presuntas extorsiones y solicitar acompañamiento de las autoridades capitalinas.

Eventos masivos con alta afluencia

Además de las protestas, se prevé la realización de al menos ocho eventos masivos que atraerán a miles de personas, especialmente en el primer cuadro de la ciudad.

El Zócalo capitalino será el punto más crítico, ya que durante todo el día continuará la Verbena Navideña y, a las 19:00 horas, se llevará a cabo el concierto de Las Víctimas del Doctor Cerebro, con una asistencia estimada de entre 20 mil y 30 mil personas.

En el Monumento a la Revolución seguirá la 6ª Feria de la Muñeca Ar Lele, mientras que en el Pueblo de los Reyes, en Coyoacán, se celebrará la fiesta patronal de los Santos Reyes, con una afluencia cercana a las 50 mil personas a lo largo del día.

Otros puntos con actividad relevante serán el World Trade Center, en Benito Juárez, con la Expo Tus Juguetes; la Arena México , con función de lucha libre a las 19:30 horas; así como el Teatro Telcel, en Miguel Hidalgo, donde se presentará El Rey León a las 20:00 horas.

