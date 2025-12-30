Autos que deben hacer el reemplacamiento vehicular del Edomex en 2026 para evitar la multa de 2 mil pesos

Cada vez estamos más cerca del inicio de un nuevo año en nuestro país, lo cual también quiere decir que un sector de la población en el Estado de México (Edomex) deberá ir preparando todos los documentos necesarios para el reemplacamiento vehicular del próximo 2026.

Será de abril a agosto del próximo año que las y los conductores de autos con placas vehiculares emitidas a finales del 2020 y a lo largo del 2021, deberán cumplir con este trámite para evitar el pago de la multa superior a los 2 mil pesos hasta diciembre de este 2025.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Calendario de reemplacamiento vehicular del Edomex en 2026

De acuerdo con el calendario de reemplacamiento 2026 del Edomex y el cual ya fue publicado en la Gaceta del Gobierno mexiquense, el trámite se deberá de cumplir de la siguiente manera:

Abril: autos con placas terminación 1 y 2 sin importar el engomado

Mayo: autos con placas terminación 3 y 4 sin importar el engomado

Junio: autos con placas terminación 5 y 6 sin importar el engomado

Julio: autos con placas terminación 7 y 8 sin importar el engomado

Agosto: autos con placas terminación 9 y 0 sin importar el engomado

Es importante mencionar que las placas vehiculares expedidas entre septiembre y diciembre de 2021, conservarán la vigencia que esté señalada en la tarjeta de circulación correspondiente.

Costo y requisitos para hacer el trámite de reemplacamiento en el Edomex

Los costos vigentes para la renovación de las placas vehiculares en el Estado de México es de mil 161 pesos para autos particulares y de 2 mil 425 para privados y comerciales.

Para poder realizar este trámite es importante considerar lo siguiente:

Identificación vigente

CURP

Factura de origen

Comprobante de domicilio

Placas anteriores

Multa por no hacer el reemplacamiento en el Edomex

Vale la pena mencionar que hasta diciembre de este 2025, la multa por no hacer el reemplacamiento en el Edomex es de 2 mil 262.80 pesos, esto gracias a que se tabula en el pago de 20 UMAS diarias.

El Gobierno prometió que la gasolina iba a costar 10 pesos, ¿qué pasó?

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.