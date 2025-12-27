Vaguada polar y río atmosférico provocará lluvias y heladas en México
¡Prepara la chamarra y la cobija de tigre! Habrá bajas temperaturas y lluvias en México debido a la vaguada polar y el frente frío número 24.
Oficialmente comenzó el invierno en México y con ello, las bajas temperaturas y heladas en algunos estados, así que si estás de vacaciones o planeas salir, te decimos cómo será el clima para que tomes previsiones y saques tu abrigo o la cobija de tigre.
Vaguada polar y río atmosférico provocarán lluvias y caída de aguanieve este sábado
De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), para el sábado 27 de diciembre se tiene prevista la entrada del frente frio número 24, una vaguada polar y flujo de humedad del río atmosférico lo que generará lluvias y chubascos y probabilidad de caída de aguanieve.
Además, un canal de baja presión y una vaguada en el Golfo de México ocasionarán lluvias fuertes en estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.
Los estados donde se tienen previstos chubascos, intervalos de chubascos o lluvias son:
- Guerrero
- Oaxaca
- Veracruz
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Quintana Roo
- Baja California
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Estado de México
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Durango
- Chihuahua
- Nayarit
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Puebla
- Morelos
- Veracruz
- Ciudad de México
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
Por otro lado, habrá temperaturas de entre 0 y -10º en: Baja California, Chihuahua, Durango, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Mientras que los estados donde se registraran altas temperaturas entre 30 y 35º:
- Sonora
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Oaxaca
- Chiapas
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Morelos
- Puebla
- Guerrero
¿Cómo será el clima en México el 27 de diciembre?
El ingreso de aire húmedo y una circulación ciclónica en el Pacífico nororiental y un río atmosférico ocasionarán lluvias puntuales fuertes y un nuevo frente frío ingresará sobre el norte y noreste de México provocando chubasco y lluvias aisladas en:
- Oaxaca
- Chiapas
- Quintana Roo
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Puebla
- Veracruz
- Las Montañas
- Papaloapan
- Estado de México
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Chihuahua
- Nayarit
- Querétaro
- Hidalgo
- Morelos
- Veracruz
Por otro lado, habrá temperaturas mínimas de entre 0 y -10º en:
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos
- Querétaro
- Hidalgo
- Veracruz
- Oaxaca
