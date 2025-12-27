inklusion.png Sitio accesible
Vaguada polar y río atmosférico provocará lluvias y heladas en México

¡Prepara la chamarra y la cobija de tigre! Habrá bajas temperaturas y lluvias en México debido a la vaguada polar y el frente frío número 24.

México

Escrito por:  Itandehui Cervantes

Oficialmente comenzó el invierno en México y con ello, las bajas temperaturas y heladas en algunos estados, así que si estás de vacaciones o planeas salir, te decimos cómo será el clima para que tomes previsiones y saques tu abrigo o la cobija de tigre.

Vaguada polar y río atmosférico provocarán lluvias y caída de aguanieve este sábado

De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), para el sábado 27 de diciembre se tiene prevista la entrada del frente frio número 24, una vaguada polar y flujo de humedad del río atmosférico lo que generará lluvias y chubascos y probabilidad de caída de aguanieve.

Además, un canal de baja presión y una vaguada en el Golfo de México ocasionarán lluvias fuertes en estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Los estados donde se tienen previstos chubascos, intervalos de chubascos o lluvias son:

  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Veracruz
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Quintana Roo
  • Baja California
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Estado de México
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Sinaloa
  • Durango
  • Chihuahua
  • Nayarit
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Puebla
  • Morelos
  • Veracruz
  • Ciudad de México
  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango

Por otro lado, habrá temperaturas de entre 0 y -10º en: Baja California, Chihuahua, Durango, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Mientras que los estados donde se registraran altas temperaturas entre 30 y 35º:

  • Sonora
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Chihuahua
  • Durango
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Morelos
  • Puebla
  • Guerrero

¿Cómo será el clima en México el 27 de diciembre?

El ingreso de aire húmedo y una circulación ciclónica en el Pacífico nororiental y un río atmosférico ocasionarán lluvias puntuales fuertes y un nuevo frente frío ingresará sobre el norte y noreste de México provocando chubasco y lluvias aisladas en:

  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Quintana Roo
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Puebla
  • Veracruz
  • Las Montañas
  • Papaloapan
  • Estado de México
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Chihuahua
  • Nayarit
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Morelos
  • Veracruz

Por otro lado, habrá temperaturas mínimas de entre 0 y -10º en:

  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Guanajuato
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Morelos
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Veracruz
  • Oaxaca

Clima

