Vaguada polar y río atmosférico provocará lluvias y heladas en México

Oficialmente comenzó el invierno en México y con ello, las bajas temperaturas y heladas en algunos estados, así que si estás de vacaciones o planeas salir, te decimos cómo será el clima para que tomes previsiones y saques tu abrigo o la cobija de tigre.

Vaguada polar y río atmosférico provocarán lluvias y caída de aguanieve este sábado

De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), para el sábado 27 de diciembre se tiene prevista la entrada del frente frio número 24, una vaguada polar y flujo de humedad del río atmosférico lo que generará lluvias y chubascos y probabilidad de caída de aguanieve.

Además, un canal de baja presión y una vaguada en el Golfo de México ocasionarán lluvias fuertes en estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Los estados donde se tienen previstos chubascos, intervalos de chubascos o lluvias son:

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Chiapas

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Baja California

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Durango

Chihuahua

Nayarit

Tamaulipas

San Luis Potosí

Puebla

Morelos

Ciudad de México

Por otro lado, habrá temperaturas de entre 0 y -10º en: Baja California, Chihuahua, Durango, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Mientras que los estados donde se registraran altas temperaturas entre 30 y 35º:

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Oaxaca

Chiapas

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Morelos

Puebla

Guerrero

¿Cómo será el clima en México el 27 de diciembre?

El ingreso de aire húmedo y una circulación ciclónica en el Pacífico nororiental y un río atmosférico ocasionarán lluvias puntuales fuertes y un nuevo frente frío ingresará sobre el norte y noreste de México provocando chubasco y lluvias aisladas en:

Quintana Roo

Las Montañas

Papaloapan

Tabasco

Campeche

Yucatán

Querétaro

Hidalgo

Por otro lado, habrá temperaturas mínimas de entre 0 y -10º en:

Coahuila

Zacatecas

Guanajuato

Tlaxcala

Aguascalientes

Morelos

