Dos menores de edad entre los fallecidos; identifican a víctimas del Tren Interoceánico

Investigadores forenses llegaron este lunes al lugar del descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó al menos 13 muertos y decenas de heridos; el equipo trabajó bajo una fuerte vigilancia militar en la zona del desastre.

Infantes de Marina y soldados de la Guardia Nacional aseguraron el lugar del accidente, cerca de la localidad de Nizanda, donde el tren con 250 personas a bordo se descarriló el domingo.

¿Cuántas personas viajaban a bordo del Tren Interoceánico?

El tren transportaba a nueve tripulantes y 241 pasajeros cuando descarriló. De las personas a bordo, 98 resultaron heridas, incluyendo 36 que requirieron asistencia médica y cinco en estado crítico.

En hospitales de la cercana Juchitán, personal militar montó guardia mientras familiares desesperados buscaban a sus seres queridos.

La Fiscalía General de la República inició una investigación sobre el incidente. El Tren Interoceánico, inaugurado en 2023, es parte de un proyecto para crear un corredor comercial estratégico a través del Istmo de Tehuantepec , conectando las costas del Pacífico y el Golfo de México; sin embargo, está marcado por escándalos de corrupción en el que se vincula al hijo de Andrés Manuel López Obrador, ‘Bobby’ López Beltrán.

¿Quiénes son las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico?

Luisa Camila Serrano Moreno

La joven de 15 años de edad, originaria de Salina Cruz, Oaxaca, viajaba con su madre y hermana y de acuerdo con la organización Mucho Corazón A.C, ella es una de las 13 víctimas mortales confirmadas del accidente.

Berzaín Cruz López, y su esposa María Concepción Acevedo

El matrimonio fue unas de las víctimas mortales del Tren Interoceánico, según la comunidad Diocesana R.C.C.E.S. Ambos eran miembros de la Diócesis de Tehuantepec.

Rogelio Luna, Patricia Medina Pérez y Honoria Medina Pérez

Los tres pertenecían a una familia originaria de Minatitlán, Veracruz; fue la comunidad Esperanza Mi Pueblo que informó el fallecimiento de la familia Median; Dos de sus cercanos sí lograron sobrevivir.

Israel Enrique Gallegos Soto

El periodista falleció en el accidente mientras su esposa se encuentra hospitalizada. El hombre trabajaba en Heraldo Radio Oaxaca y su partida fue confirmada por el Sindicato Nacional de Medios de Comunicación.

María Antonia Rosales Mendoza

La originaria de Acayucan, Veracruz, viajaba acompañada de su esposo Rolando Domínguez Ramírez y de su hija Libertad Domínguez Rosales, quienes resultaron heridos..

Elena Solorza Cruz

Fue una de las menores fallecidas con seis años de edad, viajaba con sus padres para vacacionar en Coatzacoalcos, Veracruz.

La lista completa fue compartida por la Segob:

