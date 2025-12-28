Accidentes en carreteras hoy domingo 28 de diciembre en vísperas de Año Nuevo

Ya se acerca Año Nuevo y debido a la alta afluencia de conductores algunas carreteras están saturadas o registran fuertes accidentes . Entre las vialidades más afectadas hoy 28 de diciembre están Ciudad Victoria-Monterrey y la autopista México-Puebla.

Con el objetivo de prevenir accidentes y cortes en la circulación, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y la Guardia Nacional, recomiendan revisar el vehículo a fondo, así como manejar con precaución.

¿Qué carreteras registran cortes a la circulación?

Carretera Ciudad Victoria-Monterrey

La carretera Ciudad Victoria- Monterrey, del tramo Linares-Monterrey, tiene cierre parcial por la presencia de servicios de emergencia que atienden un accidente cerca del kilómetro 201 + 300.

Carretera México-Cuernavaca

Durante la madrugada de este domingo se registró un accidente cerca del kilómetro 066+500 de la carretera México-Cuernavaca, dirección a Cuernavaca. Las autoridades viales piden manejar con precaución para evitar incidentes.

Autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza

Hay cierre de circulación a la altura del kilómetro 224 de la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza, dirección Acatzingo. Se realizan maniobras para el retiro de unidad siniestrada.

