CFE anuncia mega apagón horas antes de Año Nuevo: estas son las colonias afectadas el 30 de diciembre

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que se llevará a cabo un mega apagón en plena víspera de la fiesta de Año Nuevo en algunas comunidades de la región de la Costa Chica de Guerrero.

El apagón masivo se llevará a cabo el próximo martes 30 de diciembre, específicamente, en algunas zonas del municipio de Tlacoachistlahuaca. Te contamos los detalles.

Mega apagón: ¿en qué colonias no habrá luz en Tlacoachistlahuaca?

Por medio de un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad anunció a la población guerrerense que se llevará a cabo un mega corte de luz , a solo unas horas antes de la celebración de Año Nuevo.

La comisión de electricidad detalló que “los trabajos consistirán en la reubicación de poste de concreto en línea desenergizada, con el fin de mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía en esta región” de la Costa Chica.

CFE anuncia mega corte de luz en Guerrero. |CFE

Lista de las colonias afectadas por el mega apagón de la CFE del 30 de diciembre de 2025

Coyulito

La Providencia

Huehuetónoc

Papaloapan

Tlacoachis

Llano de Tepehuaje

Metlatónoc

El Carmen

Yoloxóchitl (Tlacoachis)

La Soledad Xochis

Xacundutia

Tierra Blanca

Rancho Cuananchinicha

¿Cuántas horas durará el apagón CFE en Guerrero?

La CFE explicó a la población que el mega apagón del 30 de diciembre tendrá una duración aproximada de 5 horas e insistió en la necesidad de cortar el suministro de luz durante los trabajos de mantenimiento, a fin de proteger la integridad de los trabajadores y de la población.

Fecha de mega corte CFE : 30 de diciembre 2025

: 30 de diciembre 2025 Horario: 10:00 a 15:00 horas

Es muy importante tomar en cuenta este aviso de la CFE, sobre todo, para quienes deseen guardar en el refrigerador los alimentos para la celebración del Año Nuevo. La recomendación es esperar a que se reinstale el servicio eléctrico y funcione con normalidad.

