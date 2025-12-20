Mega corte de luz en pleno domingo: CFE anuncia apagón en varias colonias hoy 21 de diciembre

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó la programación de un mega apagón este domingo 21 de diciembre, que afectará a más de 20 colonias del municipio de Santa Catarina, en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, como parte de trabajos de mantenimiento y modernización en la infraestructura eléctrica local.

Los trabajos de mantenimiento y modernización en la subestación "Villa de García" obligan a suspender el suministro eléctrico desde las 00:00 hasta las 10:00 horas, con una duración estimada de 10 horas. Estas labores buscan mejorar la estabilidad y calidad del servicio en la región.

Mega apagón: ¿En qué colonias de Santa Catarina no hay luz hoy?

Hacienda los Portales

Mártires de Cananea (Etapas I, II y III)

Prados del Rey

Colinas de Santa Catarina

Fracc. Villas del Mirador

Privadas de Santa Catarina

Privadas Santa Catarina (Sector Élite)

Bosques de Santa Catarina

Terralta

Fracc. Industrial Unidad Nacional

El Ranchero / Rinconada de El Ranchero

El Rincón del Cuervo

Casa Blanca

Las Palmas

La Gloria

La Candelaria

San Isidro

Rinconada

Los Tanques

Los Fierros

Recomendaciones para los usuarios

Ante el apagón programado, las autoridades recomiendan:



Cargar dispositivos electrónicos (celulares, baterías, lámparas) antes de la medianoche.

Proteger alimentos evitando abrir refrigeradores o congeladores durante la suspensión.

Desconectar aparatos sensibles para evitar daños por picos de voltaje cuando regrese la energía.

Ante dudas o fallas prolongadas, contactar a la CFE a través de la línea 071 o la app CFE Contigo.

