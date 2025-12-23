Entrenamiento para reducir el estrés por pirotecnia en las mascotas

Las mascotas son las que más sufren por el uso de pirotecnia en estas fiestas decembrinas , principalmente perros y gatos ya que su oído es mucho más desarrollado que el de los humanos, provocándole estrés o miedo, que puede derivar en la muerte.

Durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo es común la presencia de fuegos artificiales y cohetes, es por ello que se recomienda a los dueños de mascotas trabajar en un entrenamiento para que esto no afecte su salud.

¿Cómo afecta el uso de pirotecnia en las mascotas?

En entrevista para adn Noticias, Martín Rocha, médico veterinario de la Fundación Antonio Haghenbeck, aseguró que la pirotecnia provoca estrés o miedo impresionante al nivel de ocasionarles convulsiones, reacciones agresivas o hasta la muerte.

¿Por qué las mascotas se estresan?

Las mascotas no solo se espantan por el sonido sino también por la vibración que detectan en el suelo, gracias a su sensibilidad en las patas. Es por ello que entrenadores caninos recomiendan entrenar a los perros para que no tengan una mala reacción cuando ocurran esta situación.

¿Cómo reducir el estrés en mascotas por pirotecnia?

Los entrenadores caninos recomiendan usar un juguete con su comida favorita y poner en el televisor sonidos de pirotecnia de manera moredada para que no lo asocien con algo peligroso. Durante los siguientes días se debe subir el volúmen hasta que esté bastante elevado, por casi 10 minutos.

Este método sirve para que las mascotas se acostumbren al ruido de los cohetes y no les afecte demasiado. Sin embargo, la mejor recomendación es no usar estos artefactos explosivos, los cuales son capaces de causar heridas irreversibles.

