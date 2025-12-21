Descuentos de hasta la mitad para estudiantes y maestros en pasaje de autobuses por vacaciones
Miles de viajeros tendrán descuentos especiales en la compra de sus boletos en las líneas de autobuses de centrales camioneras.
Durante la última semana de diciembre y la primera de enero miles de vacacionistas se concentran en las centrales camioneras para viajar a los diferentes estados de México y es muy útil para los pasajeros el descuento especial que hacen las líneas de autobuses federales.
Sin embargo, este descuento es solo para estudiantes, maestros y adultos mayores y tiene una disponibilidad limitada por autobús, ya que algunas líneas solo dan hasta 3 boletos para alumnos y 2 para docentes por unidad de transporte, así que los viajeros deben comprar su pasaje con anticipación.
¿De cuánto son los descuentos de autobús?
Esta reducción de tarifa está aprobada por la Secretaría de Infraestructura y es del 50% para los alumnos y el 25% para los profesores. En el caso de los adultos mayores también es del 50%.
¿Qué líneas de autobús tienen descuentos?
- ETN Turistar Lujo
- Primera Plus
- ADO
Ya están aquí los descuentos de temporada: 50% estudiantes y 25% profesores.
Compra para viajar del 18 de diciembre al 12 de enero 2026.
🔗 Asegura tu asiento en https://t.co/Fdxs0M6G4Q o en tu App ETN Turistar. pic.twitter.com/ceBihwvPsx
¿Cuáles son los requisitos para tener el descuento?
La reducción de precio para los boletos solo aplicarán si el profesor o estudiante muestra su credencial vigente emitida por la escuela, la cual pues estar incorporada a la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Las escuelas privadas también participan.
Los adultos mayores deben presentar su credencial del INAPAM para que su boleto les salga a mitad de precio. Si es que no la llevan el costo será el normal que se ofrece a todos los pasajeros.
