Recomendaciones de los Ángeles Verdes para evitar accidentes en carretera estas vacaciones

El cuerpo de auxilio turístico conocido como Ángeles Verdes, emitió una lista de recomendaciones para evitar accidentes fatales en carretera durante vacaciones.

Recomendaciones de los Angeles Verdes
Lista de recomendaciones de los Ángeles Verdes para viajar en carretera|Iván Aldama | adn Noticias
Notas,
México

Escrito por:  Yael Toribio

Por motivos de estas vacaciones decembrinas de Navidad y Año Nuevo, los Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo (Sectur) emitieron una lista de recomendaciones para los automovilistas que saldrán por carretera, esto con la finalidad de evitar accidentes y percances viales.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que la misma Sectur compartió la lista de recomendaciones para viajar por carretera, entre las cuales destacan los chequeos mecánicos, así como la revisión de la presión en los neumáticos.

Lista de recomendaciones de los Ángeles Verdes para viajar por carretera

Es importante mencionar que los Ángeles Verdes son una corporación de la Sectur que se encarga de brindar asistencia y auxilio a la población en riesgo y que lo necesita, esto dentro de las 262 rutas carreteras activas en nuestro país.

Por ello, las recomendaciones emitidas para evitar afectaciones en carretera, son las siguientes:

  • Mantener el vehículo en óptimas condiciones antes de salir por carretera
  • Revisar especialmente frenos, llantas, niveles de aceite y exterior
  • Usar cinturón de seguridad en todo momento
  • Respetar los señalamientos viales y límites de velocidad
  • No manejar cansado y hacer pausas si es necesario
  • Mantener distancia con otros vehículos y evitar el uso del celular al conducir
  • Extremar precauciones en zonas de lluvia o inundaciones
  • No conducir bajo los efectos de sustancias tóxicas

¿Qué hacer en caso de peligro durante un viaje en carretera?

En caso de estar ante un latente peligro en carretera, lo primero que se tiene que hacer es intentar tranquilizar el cuerpo para pensar con claridad. Tras ello y en caso de un accidente vehícular, se recomienda prender las luces intermitentes, así como orillarse para atender la emergencia.

Por otro lado, es importante señalar que también es vital dar aviso a las autoridades carreteras correspondientes, esto dependiendo si son tramos carreteros administrados por Capufe o por empresas privadas.

Números de emergencia al viajar en carretera

Los números de emergencia en carreteras de México son los siguientes:

  • 074 (Capufe)
  • 078 (Ángeles Verdes)
  • 088 (Guardia Nacional)
  • 911 emergencias

