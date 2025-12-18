Espectáculo imperdible; tours y mejores zonas de avistamiento de ballenas en Oaxaca este 2025

Si estás pensando a dónde ir en estas vacaciones decembrinas por motivos de la Navidad y el Año Nuevo te tenemos una opción que seguro te encantará, pues desde el pasado 15 de diciembre inició oficialmente la temporada de avistamientos de las ballenas jorobadas en las costas de Oaxaca y con ello, los tours para verlas en altamar.

Fue el mismo Gobierno del Estado a través de la coordinación de comunicación, quien dio el banderazo de salida de la temporada de avistamientos de este 2025, la cual también llegó con el primer Ballena Fest en Puerto Ángel, una de las zonas con mayor actividad de estos ejemplares.

¿Cuáles son las agencias mejor valoradas para tours de ballenas en Oaxaca?

De acuerdo con los comentarios y calificaciones de decenas de usuarios de Google, son tres las empresas de tours que destacan en la zona de Oaxaca por sus recorridos y experiencias sobre los avistamientos de ballenas jorobadas en las costas de la entidad.

La mejor calificada en plataformas es la compañía Oceánico Huatulco, la cual cuenta con tours hasta marzo de 2026, además de que ofrecen los recorridos guiados con biólogos marinos y expertos en la vida de estos animales.

Por otro lado, también se destacan a las siguientes compañías:

Roberts Ecotours (en Puerto Escondido)

Yubarta Ecoturismo (en Puerto Ángel)

Precios aproximados de los tours para ver a las ballenas jorobadas

Si estás pensando en acudir a las costas de Oaxaca para ver en primera persona la actividad de los gigantes marinos, es importante señalar que los precios de los tours son los siguientes:

Océanico Huatulco: Mil pesos por persona más tarifa de paquetes en caso de aplicar

Roberts Ecotours: De 700 a mil pesos por persona

Yubarta Ecoturismo: De 400 a 700 pesos dependiendo el operador

¿Cuándo termina la temporada de avistamientos de la ballena jorobada?

Vale la pena mencionar que la temporada de avistamiento de las ballenas jorobadas en Oaxaca termina hasta marzo del próximo 2026, pues a lo largo de diciembre, enero y febrero, se genera la migración por temporada de apareamiento de los ejemplares.

