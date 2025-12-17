¿Miércoles sin auto? Engomado y placas que no circulan el 17 de diciembre

Si planeas salir, es importante conocer qué autos que no circulan el miércoles 17 de diciembre en la CDMX y el Edomex, ya que el programa Hoy No Circula aplica con normalidad y contempla sanciones para quienes no respeten la restricción vehicular.

La restricción está vigente de 5:00 a 22:00 horas tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) como en los 48 municipios del Estado de México (Edomex) que forman parte del programa.

¿Qué autos no circulan este miércoles 17 de diciembre en CDMX y Edomex?

Este miércoles 17 de diciembre, los vehículos que no podrán circular son aquellos que:



Tienen engomado rojo en la placa

Terminación de placa 3 o 4

Cuentan con holograma de verificación 1 o 2

Incluye autos foráneos que transitan por la CDMX y Edomex

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/m6vujexDnF — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 30, 2025

Esto significa que si tu auto reúne alguna de estas características deberás evitar circular entre las 5:00 y las 22:00 horas, ya que podrías recibir una sanción económica e incluso el retiro del vehículo al depósito.

La medida sigue funcionando aún en la temporada navideña, pues se corre el riesgo de que aumente la cantidad de contaminantes en el aire.

¿Quiénes están exentos o sí pueden circular?

Aunque el programa restringe muchos autos, no todos tendrán que quedarse en casa este miércoles. Sí pueden circular sin restricciones:



Vehículos con holograma 00 o 0 Autos eléctricos e híbridos Vehículos con placa para personas con discapacidad Transporte público y de emergencia, así como vehículos funerarios o de servicio oficial

Municipios donde aplica el Hoy No Circula

El programa Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y, desde el 1 de julio de 2025, también se aplica en otros 30 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, que se suman a los 30 municipios del Valle de México, donde ya se aplicaba.

Multas y consecuencias por no respetar la medida

Si decides circular con un auto que está restringido este miércoles, podrías enfrentar:

Multas que varían según la regulación vigente de entre $2,500 y $3,000 pesos

Remisión del vehículo al corralón en caso de una infracción grave

Por eso, si planeas salir este miércoles 17 de diciembre, te conviene revisar el engomado y la terminación de tu placa antes de encender el motor.

