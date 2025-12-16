Los autos que serán multados si no respetan el Hoy No Circula este 16 de diciembre 

El programa Hoy No Circula que aplica con normalidad en la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios del Estado de México (Edomex) este martes 16 de diciembre, por lo que miles de autos no podrán circular y, si lo hacen, serán acreedores a una multa de miles de pesos. Aquí en adn Noticias te contamos los detalles para que no te sorprendan.

Autos afectados por el Hoy No Circula este 16 de diciembre

De acuerdo con el reglamento de la CAMe, los autos con las siguientes características tendrán la obligación de quedarse en casa:



Holograma de verificación 1 y 2

Engomado Rosa

Terminación de placas 7 y 8

Todos estos autos tendrán que seguir estacionados desde las 05:00 de la mañana hasta las 22:00 de la noche, el horario en el que aplica el Hoy No Circula en toda la CDMX y en gran parte del Edomex

La multa si no respetan el Hoy No Circula

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX), no respetar el Hoy No Circula puede generar multas entre 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción cometida por el conductor en cuestión. También destaca que las autoridades de tránsito, están completamente facultadas en remitir al corralón al vehículo infractor. Será en este lugar en donde se deberán efectuar los pagos correspondientes de la multa emitida.

Los autos que "se salvan" del Hoy No Circula

De acuerdo con la misma CAMe, los autos que están exentos al Hoy No Circula tanto en la CDMX como en el Edomex, son aquellos que cuenten con holograma de verificación 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos. De igual manera quedan exentos los vehículos con placas de personas con discapacidad, así como los motociclistas.

