CDMX lanza placa vehicular conmemorativa del Mundial 2026 y es edición limitada

¿Te urge cambiar tu placa vehicular? Pues déjanos contarte que no existe mejor momento, pues ahora los automovilistas de la CDMX podrán unirse a la fiebre por el Mundial 2026 con una placa conmemorativa. Te contamos cómo puedes obtenerla.

¿Eres motociclista de la CDMX? Esta información te interesa

¿Cómo se ven las nuevas placas vehiculares conmemorativas del Mundial 2026?

Este miércoles 10 de diciembre, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, presentó las nuevas placas conmemorativas del Mundial 2026 en el que México será coanfitrión junto con EUA y Canadá.

A partir del mes de enero de 2026, los automovilistas capitalinos podrán adquirir la placa conmemorativa que tiene un diseño especial alusivo al Mundial de futbol. Los colores disponibles son amarillo, blanco y negro.

Presentamos la Placa Vehicular Conmemorativa del #Mundial2026. No es un reemplacamiento, es una forma de celebrar que México será sede por tercera vez de esta fiesta deportiva y que nuestra #CapitalDeLaTransformación será protagonista.



Durante el evento de presentación, el titular de la Secretaría de Finanzas, Juan Pablo de Botton, anunció que se trata de una edición limitada y solo estarán disponibles 60 mil piezas, que se entregarán a partir de febrero.

Pasos para conseguir las nuevas placas conmemorativas del Mundial 2026

Según explicaron las autoridades capitalinas, la nueva placa conmemorativa del Mundial 2026, podrá tramitarse desde enero y estará disponible para los siguientes automovilistas:

Automovilistas que realicen el trámite de emplacado por primera vez y no quieran la lámina tradicional.

y no quieran la lámina tradicional. Automovilistas que ya tienen su vehículo emplacado y quieren sustituir.

La placa tendrá un costo de 1,500 pesos y su adquisición será optativa.

Para emplacar en la CDMX, debes reunir documentos como el INE, factura, comprobante de domicilio, CURP y seguir estos sencillos pasos:

Agenda una cita en un Centro de Servicio de Tesorería (CST) para obtener el formato de pago

(CST) para obtener el formato de pago Realiza el pago en centros autorizados y guarda el comprobante

Saca una cita en los Módulos de Control Vehicular de SEMOVI para presentar la documentación

para presentar la documentación Presenta tus documentos y el comprobante de pago

Firma la hoja de validación de datos que te entregarán

Recibe tu b, el juego de placas, el engomado y la tarjeta de circulación

¡Que no se te pase! Recuerda que la placa conmemorativa del Mundial 2026 es de edición limitada, si estás interesado realiza tu trámite en los primeros días de enero.

