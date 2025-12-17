Omar García Harfuch informa detención de célula delictiva extorsionadora de limoneros

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de tres integrantes de una célula delictiva dedicada al uso de artefactos explosivos y vinculados a extorsiones contra productores de limón .

Según el titular de la SSPC, estas detenciones fueron realizadas por parte de autoridades federales y estatales en Apatzingán, Michoacán, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por la Presidenta @Claudiashein, en Apatzingán, Michoacán, autoridades federales y estatales detuvieron a 3 integrantes de una célula delictiva dedicada al uso de artefactos explosivos y vinculados a… pic.twitter.com/WItQhKYWyB — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 17, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasará con los integrantes de la célula delictiva?

Los tres hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras se determina su responsabilidad en hecho violentos en la zona, sobre todo contra limoneros.

¿Qué grupos criminales extorsionan a los limoneros?

De acuerdo con Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, cinco grupos criminales, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) extorsionan al sector limonero tan solo en el estado de Michoacán.

Durante la conferencia del Gabinete de Seguridad del 14 de diciembre, las autoridades señalaron que los grupos que amenazan al gremio son los siguientes:

Los Troyas

Los Viagras

La Quiringa

Los Caballeros Templarios

Cártel Jalisco Nueva Generación

Es por ello que se desplegaron fuerzas de seguridad en los municipios de productores de limón que son Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Parácuaro, Mujica y Aguililla.

Otras detenciones de extorsionadores de limoneros

El pasado 10 de noviembre un operativo en los municipios de Buenavista, Cotija y Huetamo, llevó a la detención de Juan 'N', alias El Vaquero; Manuel 'N', conocido como Bamban y Guillermo 'N', apodado El Memo, así como dos menores de edad. Todos ellos eran integrantes del CJNG, que extorsionaban a productores limoneros en la región de Tierra Caliente y extorsionaban a comerciantes.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.