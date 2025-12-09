Generación Z volverá a marchar contra la violencia y corrupción en México y ya hay fecha de la movilización

La Generación Z convoca a los mexicanos a otra marcha nacional bajo el lema "si el gobierno quiere silenciar, nosotros vamos a alzar la voz", después de que la movilización fuera reprimida en el Zócalo de la Ciudad de México.

La nueva Marcha de la Generación Z se realizará el próximo 14 de diciembre, ya que los organizadores argumentan que no permitirán que la crisis del país se convierta en destino.

¿Por qué habrá una nueva marcha de la Generación Z?

Esta nueva marcha se llevará a cabo después de que la 4T conmemorara su 7° aniversario con una movilización de apoyo. Sin embargo se demostró que los asistentes eran acarreados provenientes de diferentes estados del país. Al bajarse de los autobuses les dieron un kit con comida, una gorra y una playera de Morena, además de sus banderines.

En medio de miles de personas desaparecidos y víctimas de la violencia, la Generación Z señala que "no hay nada que celebrar mientras intentan silenciar al pueblo".

¿En dónde se realizará la marcha de la Generación Z?

La logística, hora y fecha se dará a conocer en cada uno de los estados, por lo que se pide a los interesados en participar a estar atentos a los anuncios que se hagan en el perfil de Generación Z.

📢 ATENCIÓN



Mañana se comenzará a publicar la ruta y hora oficial para cada estado y ciudad rumbo al 14 de diciembre.



Cualquier información que esté circulando en este momento NO ES OFICIAL



Manténganse atentos a este perfil 🏴‍☠️ #14D — Generación Z 🇲🇽 (@GeneracionZmx_) December 7, 2025

¿Qué detonó la marcha de la Generación Z?

La constante violencia en México, corrupción por parte de las autoridades y falta de respuestas por parte de gobiernos locales y federales provocaron un punto de quiebre con la generación más joven del país que se organizó para salir a las calles a protestar.

