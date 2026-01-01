Municipios del Edomex donde aplicarán Doble Hoy No Circula el 2 de enero

La contaminación en el Estado de México luego de las celebraciones por Año Nuevo fue muy alta y esto obligó a la Secretaría del Medio Ambiente de la entidad a activar la Fase 1 de la Contingencia Ambiental Atmosférica, en donde se aplicará el Doble Hoy No Circula si la mala calidad del aire persiste.

Por lo pronto, para este jueves 1 de enero piden evitar encender fogatas, no usar carbón o leña y no quemar basura. También piden reducir el uso del vehículo particular y moverse en transporte público.

Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco activan Fase 1 de Contingencia Ambiental

La contingencia se activó en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y Santiago Tianguistenco (ZMST). Recordemos que ambas zonas se unieron al programa del Hoy No Circula a mediados del 2025 y ahora comenzarán a aplicar las medidas establecidas para reducir la contaminación del aire.

Entre las medidas aplicadas, señalan que el viernes 2 de enero habrá un Doble Hoy No Circula desde las 05:00 am hasta las 22:00 pm, que aplicará así:



Todos los autos con holograma de verificación "2"

Todos los autos con holograma de verificación "1", cuyo último dígito sea 2, 4, 6, 8 y 0

Todos los autos con holograma de verificación "0" y "00", con engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6

Cabe destacar que la medida podría cancelarse en la actualización que publica la secretaría a las 15:00 o a las 20:00 horas.

Municipios del Edomex donde aplicará el Doble Hoy No Circula

Los municipios incorporados a la Zona Metropolitana del Valle de Toluca:

Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, Lerma, Zinacantepec, Temoaya, Tenango del Valle, y otros como Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla y Xonacatlán

Los municipios incorporados a la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco:

Tianguistenco (el central), Capulhuac, Xalatlaco, Atizapán, Almoloya del Río y Texcalyacac

🚨 Se activa Fase I del Programa

para la Atención de Contingencias Ambientales Atmosféricas

en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago

Tianguistenco

— Medio Ambiente (@AmbienteEdomex) January 1, 2026

