Alerta en Veracruz por rabia humana: Se registra muerte tras contagio de murciélago

La rabia humana ha encendido una alerta en Veracruz, después del fallecimiento de una persona por esta enfermedad tras haber sido mordida por un murciélago.

La víctima murió a causa de la rabia en Jesús Carranza, luego de que el animal la contagiara a través de una mordedura en el municipio de Isla.

¿Qué es la rabia silvestre?

La rabia silvestre es transmitida por animales como el murciélago, el zorrillo, zorro y el coyote. La persona puede infectarse al tener contacto con la saliva del animal sin que haya mordedura, pues basta con que el humano tenga una herida, rasguño o quemadura en su piel.

La enfermedad ataca al sistema nervioso central causando una irritación seguida de parálisis y muerte. Los primeros síntomas son fiebre poco intensa (38°C) acompañada de dolor de cabeza y depresión nerviosa. Después la temperatura se eleva, hay espasmos dolorosos en la laringe y dificultad para respirar.

Cuando la persona pasa a estar en estado grave experimenta ataques de terror, emite alaridos y se torna agresiva con momentos de furia. Después de tres días sufre parálisis.

¿Qué medidas tomará Veracruz por caso de rabia humana?

El presidente municipal de Jesús Carrera, Ranferi Plata Rodríguez, confirmó la muerte de la persona y señaló que el Departamento de Fomento Agropecuario preparará talleres de prevención de la rabia humana.

Destacó que en el municipio de la Isla, región que limita con Oaxaca, donde hay muchas cuevas, por lo que es necesario una estrategia para erradicar la rabia humana.

¿Cuántos casos de rabia humana se han registrado en México?

De acuerdo con datos de 2024 del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, en México se han registrado 12 casos de rabia humana transmitida por animales silvestres; 38 en perros y 8 en gatos, a lo largo de la última década.

