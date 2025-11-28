Alertan por aumento de ataques en planteles educativos en México
De 2021 a noviembre de este 2025, en México se han registrado un total de 167 personas atacadas con arma blanca dentro de los planteles educativos.
Publicado por: Yael Toribio
- Cada vez son más frecuentes los ataques dentro de planteles educativos en México
- Estudiantes, maestros y personal de las escuelas han sido las principales víctimas
- Los hechos se han registrado en CDMX, Coahuila, Edomex y otras entidades
- Alertan por el aumento de estos hechos en el país de 2021 a 2025