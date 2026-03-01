Se reportan protestas frente a la Embajada de EUA en Irak

Este domingo se reportan protestas frente a la Embajada de Estados Unidos en Irak, después del asesinato de la ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán.

De acuerdo con los primeros reportes, cientos de manifestantes se concentran al exterior de la Embajada estadounidense en Bagdad, Irak, en protesta por los ataques norteamericanos y de Israel que acabaron con la vida del ayatolá.

Captan supuestos ataques a la Embajada de Estados Unidos

En las imágenes que fueron compartidas a través de redes sociales se puede ver cómo los manifestantes lanzan supuestos petardos a la embajada estadounidense, mientras otros marchan y cantan.

La policía iraquí habría usado gases lacrimógenos y hasta granadas de humo para dispersar a los manifestantes de las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en la Zona Verde de Baghdad, sin embargo, las protestas no ceden.

Embajada de Emiratos Árabes Unidos cierra embajada en Teherán

Después del caos registrado en la Embajada de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos anunció el cierre de su embajada de Teherán, el retiro de su embajador y de todos su equipo diplomático, asimismo condenó los ataques con misiles iraníes.

