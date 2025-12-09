Requisitos para realizar tala de árboles en Edomex

La tala de árboles en el Estado de México (Edomex) puede ser legal si se obtiene la autorización municipal correspondiente. ¿Tienes un terreno y necesitas podar alguno para realizar una construcción? De acuerdo con la normatividad ambiental mexiquense, ninguna persona puede derribar árboles sin autorización previa.

En adn Noticias te compartimos todos los detalles para realizar este proceso. Recuerda que la tala clandestina es un delito federal grave que causa la destrucción de bosques y se sanciona con penas de prisión y multas.

¿Qué permiso se necesita para podar árboles en el Estado de México?

Para talar un árbol en el Estado de México, debes iniciar el trámite en la Dirección de Ecología o Medio Ambiente de tu municipio, presentando una solicitud con identificación oficial, comprobante de domicilio y croquis del lugar, todo bajo la supervisión de la normativa estatal NTEA-018-SeMAGEM-DS-2017, para obtener el permiso municipal que autorice el derribo, ya que la acción en sí puede requerir coordinación con otras áreas.

Requisitos Generales (varían por municipio)



Solicitud: Formato oficial de solicitud para poda/derribo, según el municipio.

Identificación Oficial: INE, pasaporte, etc., del propietario o representante legal.

Comprobante de Domicilio: Recibo de predial o agua reciente (no mayor a 3 meses).

Croquis: Ubicación del predio y del árbol.

Fotografías: Del árbol y su entorno.

Permisos Adicionales: Si es por obra, se requiere el permiso de obra y planos.

Anuencia (si aplica): Si es área común, anuencia de vecinos o Consejo de Participación Ciudadana.

Proceso de tala de árboles

Presentación: Acude a la oficina de Ecología/Medio Ambiente de tu municipio con los documentos.

Inspección: Realizan una visita al domicilio para evaluar el árbol y la solicitud.

Compensación: Te informarán cuántos árboles de ornato debes donar (siguiendo la norma estatal).

Permiso: Una vez cumplido, se entrega el permiso municipal para el derribo, gestionado a través de la autoridad local.

Cabe destacar que el trámite es municipal; los requisitos y pasos exactos pueden variar ligeramente entre municipios. Consulta directamente con la dirección de medio ambiente de tu localidad.

En esta página del Sistema Electrónico de Información, Trámites y Servicios del Edomex puedes encontrar más información.

