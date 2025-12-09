Corte de luz 10 y 11 de diciembre en tres municipios de Jalisco

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que realizará un corte de luz los días 10 y 11 de diciembre en diversas zonas del estado de Jalisco, debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura.

De acuerdo con la dependencia, las interrupciones en el servicio serán temporales y forman parte de un programa de obras orientado a reforzar la red eléctrica, garantizar un suministro más estable y reducir fallas futuras. Los trabajos contemplan la modernización de líneas y mantenimiento preventivo en subestaciones.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En dónde hay cortes de luz en Jalisco los días 10 y 11 de diciembre?

El Salto: Corte de luz de las 11:00 y las 18:00 horas el miércoles 10 de diciembre. La suspensión del servicio afectará principalmente la Colonia Las Pintas, sobre la carretera a Chapala y Calle Montenegro.

San Juan de los Lagos: Suspenden el servicio eléctrico de 10:00 a 16:00 horas el jueves 11 de diciembre en los fraccionamientos Las Moras, La Cuesta, la comunidad Estancia Vieja y el Instituto Tecnológico local.

Juanacatlán: El jueves 11 de diciembre se aplicará el corte de luz de 15:00 a 17:00 horas, dicha suspensión del servicio afectará la Colonia Villas de Andalucía.

La CFE recomienda a la población tomar las precauciones necesarias durante estos periodos sin servicio y mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer las áreas específicas y horarios afectados.

Asimismo, los usuarios pueden consultar la página oficial de la CFE o comunicarse al centro de atención 071.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.