Empieza el 2026 con chamba en la UAEH; estos son los requisitos
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, publicó vacantes, así que si quieres empezar el año con un trabajo nuevo, esta es tu oportunidad.
Si quieres empezar el año con nuevo trabajo, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) hay vacantes como instructor de idiomas y si te interesa, aquí te compartimos todos los detalles para que apliques.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Abren vacantes en la UAEH
Mediante una publicación en redes sociales, el Centro de Educación Continua y a Distancia UAEH CECyD lanzó vacantes para formar parte como instructor de inglés, francés, alemán, portugués, italiano, chino, mandarín o náhuatl.
Los docentes estarán la frente de un grupo para ayudarles a desarrollar sus habilidades de habla, escucha y lectura en la lengua que hayan sido contratados, así que si eres bueno en idiomas esta es tu oportunidad de conseguir tu empleo soñado.
Requisitos y cómo aplicar a la vacante
Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Licenciatura en enseñanza de idiomas o afín (certificación comprobante de enseñanza)
- Experiencia frente a grupo
- Disponibilidad de horario sabatino de las 08:30 a las 14:00 horas
- Comprobante de dominio del idioma
Inglés: Certificado TOEFL vigente mínimo de 550 puntos o certificado con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (B2 o superior)
Francés, alemán, portugués, italiano: Certificado vigente de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (B2 o superior)
Chino mandarín: Certificado vigente de nivel HSK4 o mayor
Náhuatl: Contar con un dominio avanzado
Quienes cumplan con los requisitos deberán enviar su Currículum Vitae al correo:
- cecyd_ingles@uaeh.edu.mx en el caso de que quieras aplicar para inglés
- cecyd_idiomas@uaeh.edu.mx para otros idiomas
Cabe señalar que esta no es la única vacante, si quieres conocer todos los empleos que hay disponibles puedes consultarlos en el siguiente enlace .
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.