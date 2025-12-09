Empieza el 2026 con chamba en la UAEH; estos son los requisitos

Si quieres empezar el año con nuevo trabajo, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) hay vacantes como instructor de idiomas y si te interesa, aquí te compartimos todos los detalles para que apliques.

Abren vacantes en la UAEH

Mediante una publicación en redes sociales, el Centro de Educación Continua y a Distancia UAEH CECyD lanzó vacantes para formar parte como instructor de inglés, francés, alemán, portugués, italiano, chino, mandarín o náhuatl.

Los docentes estarán la frente de un grupo para ayudarles a desarrollar sus habilidades de habla, escucha y lectura en la lengua que hayan sido contratados, así que si eres bueno en idiomas esta es tu oportunidad de conseguir tu empleo soñado.

Requisitos y cómo aplicar a la vacante

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Licenciatura en enseñanza de idiomas o afín (certificación comprobante de enseñanza)

Experiencia frente a grupo

Disponibilidad de horario sabatino de las 08:30 a las 14:00 horas

Comprobante de dominio del idioma

Inglés: Certificado TOEFL vigente mínimo de 550 puntos o certificado con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (B2 o superior)

Francés, alemán, portugués, italiano: Certificado vigente de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (B2 o superior)

Chino mandarín: Certificado vigente de nivel HSK4 o mayor

Náhuatl: Contar con un dominio avanzado

Quienes cumplan con los requisitos deberán enviar su Currículum Vitae al correo:

cecyd_ingles@uaeh.edu.mx en el caso de que quieras aplicar para inglés

cecyd_idiomas@uaeh.edu.mx para otros idiomas

Cabe señalar que esta no es la única vacante, si quieres conocer todos los empleos que hay disponibles puedes consultarlos en el siguiente enlace .

