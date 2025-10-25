La NASA activa Defensa Planetaria por paso del cometa 3I / Atlas; científicos creen es una nave espacial

Desde hace varias semanas el cometa 3I / Atlas se convirtió en el tema de conversación entre la comunidad científica y público en general, pues la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) y demás agencias internacionales, han señalado que su trayectoria y composición son inusuales.

Recientemente las expectativas sobre este cometa interestelar se incrementaron luego de que se diera a conocer que la misma NASA activó el plan Defensa Planetaria, esto con la finalidad de incrementar la vigilancia sobre este astro, así como la seguridad en la Tierra.

¿Por qué la NASA activó la Defensa Planetaria por el cometa 3I / Atlas?

A través de un boletín oficial de la NASA emitido como circular electrónico por el Minor Planet Center de Harvard, se confirmó que la activación del plan Defensa Planetaria se da como parte de las estrategias a seguir para monitorear y evaluar objetos espaciales cercanos a la Tierra y que podrían representar un peligro para la humanidad.

A grandes rasgos, este plan se encargará de monitorear más de cerca y con mayores recursos al cometa 3I / Atlas , el cual se prevé pueda alcanzar su punto más cercano al Sol a finales de octubre de este 2025 para continuar con su recorrido con dirección a nuestro planeta.

¿Qué es el plan Defensa Planetaria de la NASA?

Lejos de que la activación de la Defensa Planetaria represente un riesgo para la humanidad, este plan se encarga de realizar ejercicios de seguimiento global para garantizar que los datos de los cometas sean exactos y comparables entre distintos miembros de la comunidad científica.

La iniciativa, que forma parte de la International Asteroid Warning Network (IAWN), facilita la coordinación científica a nivel mundial, lo cual ayuda a garantizar que los astrónomos puedan contar con todos los protocolos para registrar la trayectoria de los cometas.

Científico de Harvard cree que el cometa podría ser una nave espacial disfrazada

Más allá de la activación de la Defensa Planetaria por el cometa 3I / Atlas, es importante señalar que recientemente el astrofísico Avi Loeb de la Universidad de Harvard lanzó una hipótesis en la que asegura que este astro podría no ser un cuerpo natural, sugiriendo que sería una nave espacial de alta tecnología “disfrazada”.

Estas declaraciones del catedrático de Harvard, levantó aún más polémica en el debate sobre lo que se sabe de este cometa interestelar, el cual es señalado como irregular por sus comportamientos de trayectoria.

