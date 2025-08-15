VIDEO: Como de película apocalíptica así se vio la nube que provocó lluvias torrenciales en la CDMX

En la CDMX se han registrado lluvias torrenciales en las últimas semanas y los rayos, truenos y relámpagos han sorprendido a los capitalinos; en redes sociales se hizo viral un video que muestra la enorme nube que provocó la tormenta del pasado domingo.

Las fuertes lluvias del 10 de agosto provocaron inundaciones en diversas zonas de la CDMX, incluso el Zócalo quedó cubierto por el agua.

Captan enorme nube que provocó lluvias en CDMX

En la cuenta de Instagram de Político MX se compartió un video que muestra cómo una enorme nube negra oscureció el cielo previo a las fuertes lluvias.

Además, Webcams de México compartió un video de ese mismo día cuando cayó la tormenta y se puede observar cómo la intensa lluvia “desapareció" la CDMX por un momento.

¡Impresionante! Así la fuerte tormenta esta tarde en Ciudad de México #CDMX.



Vista Poniente desde Torre Latino.

Para ver en vivo: https://t.co/t1cpN8AZAq pic.twitter.com/cfomSmE7cg — Webcams de México (@webcamsdemexico) August 11, 2025

En redes sociales, muchos usuarios publicaron fotos de cómo se vivieron las lluvias torrenciales desde diferentes puntos de la capital y las imágenes son sorprendentes pues era imposible caminar por las calles o transitar en auto.

¿Cuándo terminará la temporada de lluvias en CDMX?

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres ( CENAPRED ), de manera oficial, la temporada de lluvias terminará el 30 de noviembre. Es decir que habrá un mes extra de precipitaciones respecto a la media anual.

El SMN pronostica que los ciclones tendrán un papel importante en mantener las precipitaciones más tiempo de lo habitual.

Incluso, los meteorólogos advierten que podrían registrarse lluvias aisladas después de noviembre.

¿Cuál ha sido la lluvia más fuerte en la historia en CDMX?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, se rompió récord con las fuertes lluvias del domingo 10 pues el pluviómetro registró 84.5 milímetros de precipitación en el Zócalo. El dato más alto que se tenía registrado fue en 1952 con 67 milímetros.

Incluso en algunas alcaldías el agua superó los 60 y 70 milímetros por lo que se tuvo que activar la alerta púrpura que representa las lluvias más fuertes.

Lluvia colapsa al sur de la CDMX [VIDEO] Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en el cruce a desnivel de Periferico y la carretera Picacho Ajusco

