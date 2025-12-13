Nueva ley sobre suscripciones, membresías y cobros automáticos para beneficiar a consumidores de streaming

inklusion.png Sitio accesible
En México casi todas las familias tienen servicios de streaming, por ello, se publicó una nueva ley sobre membresías, cobros y cancelaciones, conoce cómo denunciar irregularidades.

Nueva ley para servicios de streaming|Getty Images
México

Escrito por: Itandehui Cervantes

¿Contrataste un servicio de streaming y te renovaron la suscripción sin previo aviso? En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó un decreto sobre cancelación inmediata de suscripciones y membresías para que los proveedores respeten la decisión de los consumidores y en adn Noticias te explicamos en qué consiste.

Publican nueva ley sobre cancelación de suscripciones y membresía

El decreto adiciona las fracciones VIII y XI al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor e indica que el proveedor deberá abstenerse de utilizar estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor información clara sobre los servicios.

También se deberán implementar mecanismos que sin contravenir a las disposiciones contractuales, permita al consumidor cancelar el servicio, suscripción o membresía de servicios como Netflix, HBO Max y Amazon.

El proveedor deberá respetar la decisión del consumidor en cuanto a la cantidad y calidad de los productos que desde recibir y el de no recibir avisos comerciales.

En el caso de los cobros, el proveedor deberá informar de manera clara si el servicio implica cobros automáticos recurrentes, su periodicidad, monto y fecha.

En caso de que los proveedores no cumplan con estas disposiciones serán acreedores a sanciones en términos de la ley.

¿Cómo denunciar si mi servicio no cumple con estos nuevos lineamientos?

Si tienes contratado algún servicio de streaming o de música y no cumple con alguno de los lineamientos antes mencionados, a partir de este momento puedes realizar una denuncia por irregularidad o abuso a través de la línea de la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) al número 5568 8722 desde la CDMX o área metropolitana y al 01 800 468 8722 en el interior de la República. También puedes hacerlo mediante las redes sociales de la Profeco y a través del correo electrónico: denuncias-telecom@profeco.gob.mx

