Cambia la ley sobre el orden de los apellidos en Yucatán

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó la Ley del Registro Civil de Yucatán y validó mayor libertad para que las familias decidan el orden y tipo de apellidos para sus hijos. El cambio entró en vigor tras su publicación en los diarios oficiales federal y estatal, y responde a una impugnación presentada por la CNDH.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La reforma elimina las restricciones que impedían usar apellidos compuestos o más de dos apellidos simples. La SCJN determinó que esas limitaciones eran inconstitucionales porque interferían con decisiones familiares esenciales. El nuevo criterio fortalece las garantías de las familias y garantiza que los apellidos en Yucatán reflejen de forma más completa su herencia cultural.

¿Por qué cambió la ley en Yucatán?

La SCJN respondió a la Acción de Inconstitucionalidad 115/2024 presentada por la CNDH, que cuestionó un decreto estatal que restringía el uso de apellidos. El tribunal coincidió en que esas reglas violaban derechos protegidos por la Constitución, como la vida privada y la identidad.

El Pleno concluyó que el Estado no justificó la necesidad de imponer límites tan amplios. De acuerdo con el fallo, las actas de nacimiento ya garantizan seguridad jurídica sin necesidad de restringir la forma en que los padres nombran a sus hijos.

¿Qué decía la norma y qué permite ahora?

La ley anterior solo autorizaba usar el primer o segundo apellido de cada progenitor y prohibía apellidos compuestos. Con la reforma, las familias pueden acordar apellidos compuestos o múltiples, siempre que exista consentimiento entre los padres.

Esta apertura busca reconocer tradiciones familiares y evitar que el Estado imponga reglas que no cumplen con estándares de proporcionalidad. Incluso los adoptantes pueden aplicar las nuevas opciones en el registro de los menores.

¿Cuándo entró en vigor la reforma?

La sentencia se emitió el 20 de mayo de 2025 y quedó formalmente vigente tras publicaciones entre octubre y diciembre de 2025. Los registros nuevos aplican inmediatamente bajo las nuevas disposiciones.

Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán

Las familias que registraron a sus hijos con la normativa anterior podrían solicitar ajustes si no afectan derechos de terceros. Esto permite corregir actas y armonizar la identidad familiar.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.