Secretaría del Bienestar anuncia motivos por los que puedes perder la Pensión para Adultos Mayores

Todos los adultos mayores reciben la Pensión Bienestar, un apoyo económico para garantizar un Ingreso básico; sin embargo, existen algunas razones por las que te pueden dar de baja y dejarás de recibir el dinero, aquí te contamos en qué situaciones aplica.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Razones por las que te pueden quitar la Pensión Bienestar

Aunque la Pensión para adultos mayores es un decreto establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la Secretaría del Bienestar, los beneficiarios deben cumplir con algunas reglas de operación o podrían perder el apoyo.

Existen tres niveles de sanción administrativa que pueden derivar en la retención, suspensión y baja definitiva.

La retención del pago se puede presentar cuando se detectan inconsistencias en los datos del beneficiario, duplicidad de registros en el padrón inconsistencias en el medio de pago y la no localización del derechohabiente. También puedes perder el apoyo si tienes cobro simultáneo en otros programas.

La suspensión del apoyo aplica cuando el beneficiario permanece en situación de retención durante dos bimestres consecutivos. Mientras que la baja definitiva ocurre cuando el beneficiario muere o por errores graves en los datos de identificación como duplicidad de registros, no recoger la tarjeta o no cobrar dos pagos consecutivos.

¿Cuánto dan en la Pensión Bienestar?

Todas las personas adultas mayores de 65 años en adelante reciben un apoyo bimestral de 6 mil 200 pesos. Para formar parte de este programa debes estar pendiente de la publicación de fechas de registro y cumplir con los siguientes requisitos:

1. Acta de nacimiento.

2. Identificación oficial vigente:



Credencial para votar o

Pasaporte vigente o

Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)

u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

3. Clave Única de Registro de Población (CURP).

4. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

5. Teléfono de contacto celular y de casa

¿Cómo obtener una pensión del 100% de tu salario actual?

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.