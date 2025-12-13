Fin de semana con lluvias intensas en el sureste, calor en el Pacífico y heladas en el Norte de México

El clima en México registrará cambios relevantes este fin de semana, del 13 al 15 de diciembre prevén un avance del frente frío número 21. El sistema afectará gran parte del territorio con:



Lluvias intensas

Vientos fuertes

Un marcado descenso térmico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó impactos distintos por región. Mientras el sureste enfrentará tormentas e inundaciones, el Pacífico mantendrá calor intenso y el norte vivirá mañanas con heladas severas.

Sábado 13 de diciembre con lluvias en el sureste y primeras heladas

Durante el sábado, canales de baja presión provocarán lluvias fuertes en:



Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Se prevén tormentas eléctricas y encharcamientos en zonas urbanas. El norte del país tendrá amaneceres muy fríos con heladas en sierras de Chihuahua y Durango. El contraste térmico será relevante para viajeros y agricultores.

Domingo 14 de diciembre con impacto máximo del frente frío 21

El domingo será el día más crítico. El frente frío se extenderá sobre el Golfo de México, intensificando lluvias en:



Veracruz

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Los vientos del norte alcanzarán rachas de hasta 90 km/h en el Istmo de Tehuantepec, con oleaje elevado que obligará a suspender actividades marítimas.

Clima en CDMX y Edomex durante el fin de semana

En la CDMX y el Edomex, el clima estará marcado por mañanas frías, cielo mayormente nublado y lluvias aisladas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 5 y 8 °C en zonas urbanas, mientras que en regiones altas del Edomex podrían registrarse valores cercanos a 0 °C, con posibles heladas al amanecer.

Durante el día, el ambiente será templado, con máximas de 20 a 23 °C en la capital y ligeramente menores en el Valle de Toluca. Aunque no se esperan lluvias intensas, la combinación de humedad y descenso térmico podría generar neblina en carreteras y zonas montañosas, por lo que autoridades recomiendan:



Manejar con precaución

Abrigarse adecuadamente

Mantenerse atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional

Recomendaciones ante el clima extremo

Especialistas recomiendan evitar zonas inundables, asegurar objetos ante vientos fuertes y mantenerse abrigado en regiones frías. El monitoreo constante del Servicio Meteorológico Nacional permitirá anticipar riesgos y planear actividades con mayor seguridad.

Lunes 15 de diciembre con lluvias persistentes y vientos fuertes

El lunes, el sistema frontal avanzará hacia la Península de Yucatán. Continuarán lluvias fuertes en el oriente, aunque con tendencia gradual a disminuir.

Los vientos seguirán intensos en el sur, mientras el norte mantendrá temperaturas bajo cero en zonas serranas.

