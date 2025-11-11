Abren concurso para ganar 25 mil pesos; quiénes pueden participar y cómo registrarse

¡Atención jóvenes del Estado de México! El gobierno, a través de la Secretaría de Bienestar y del Instituto Mexiquense de la Juventud, abrió una nueva convocatoria del Concurso Emprende Joven, cuyo propósito es desarrollar el potencial emprendedor, creatividad, liderazgo y capacidad.

"Con el objetivo de fomentar el autoempleo mediante el impulso al emprendimiento en las juventudes mexiquenses , y lograr fortalecer habilidades como la creatividad, la toma de decisiones, la resolución de problemas y la gestión del tiempo, contribuyendo a la generación de nuevas oportunidades de desarrollo personal, social y económico".

Concurso Emprende Joven 2025 otorga 50 premios de 25 mil pesos, ¿quieres saber cómo puedes ganar uno? Te presentamos todos los detalles.

Concurso Emprende Joven 2025: ¿Quiénes pueden participar para obtener 25 mil pesos en Edomex?

Si tienes entre 12 y 29 años y resides en alguno de los municipios que conforman el Estado de México, puedes ser uno de los beneficiarios.

Requisitos para el Concurso Emprende Joven Edomex 2025

Las personas participantes deberán concursar con un proyecto original e innovador que tenga como objetivo fortalecer o aperturar alguna empresa o negocio que contribuya a su economía y promueva alternativas de autoempleo juvenil. La propuesta deberá ofrecer soluciones viables que fomenten el emprendimiento de jóvenes mexiquenses, fortalezcan sus habilidades y generen oportunidades sostenibles de ingreso y desarrollo.

El proyecto deberá presentarse en formato PDF, incluyendo de manera ordenada la siguiente información:



Ubicación del negocio (domicilio, localidad y área de influencia). Tamaño y distribución del negocio (espacio físico o estructura organizacional). Maquinaria y equipo (existente o requerido para operar). Selección de materias primas (origen, disponibilidad y costos). Proceso de producción (etapas principales y tiempos estimados). Control de calidad (métodos para garantizar la eficiencia y confiabilidad del producto/servicio). Presupuesto de inversión. Análisis de mercado y público objetivo. Impacto social y comunitario (beneficios que aporta el proyecto a las juventudes y a la comunidad.

Cabe destacar que se puede participar de manera individual o por equipos de hasta cuatro integrantes.

Fechas para el Concurso Emprende Joven 2025

El registro estará abierto hasta el 16 de noviembre 2025 y puede realizarse de dos formas:



En línea, a través del sitio oficial del IMEJ: https://imej.edomex.gob.mx/

De manera presencial, en las casas regionales del IMEJ ubicadas en Ecatepec, Naucalpan y Toluca, con un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas en días hábiles.

Para mayor información puedes consultar la convocatoria completa aquí .

