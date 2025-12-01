Los 10 estados que se congelarán este 2 de diciembre por culpa de un nuevo frente frío

Comenzó el mes de diciembre y con él llega el frente frío 17, que se extiende por la mayor parte de México y provocará un enorme descenso de las temperaturas en al menos 10 estados, los cuales se encuentran en alerta por las condiciones extremas que tendrán, sobre todo, durante la madrugada.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el clima durante diciembre tendrá bajas temperaturas, aunque habrá días, como este martes 2, en donde la situación será más extrema que otras veces.

¿Por qué hará tanto frío?

Específicamente, el frente frío se hace presente en el noroeste del golfo de México, con un contacto directo en varios estados, junto con una masa de aire polar que se extiende desde Estados Unidos hasta el Estado de México, provocando vientos de 50 a 70 kilómetros por hora.

Sin mencionar que un río atmosférico circula sobre el noroeste y occidente del país, generando que las rachas de viento sean heladas y que también pueda haber caída de aguanieve en zonas elevadas de Zacatecas y Durango.

Estados afectados por el frente frío

Considerando lo anterior, el SMN prevé que los siguientes estados tendrán una temperatura de 0 a -10 grados durante la noche del martes 2 de noviembre y la madrugada del miércoles 3:



Chihuahua

Durango

Baja California

Sonora

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Asimismo, en las entidades de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, se esperan temperaturas de entre 1 y 5 grados, las cuales también son muy bajas.

Las últimas lluvias del año

Y claro, uno de los efectos del frente frío número 17 también serán algunas lluvias. En Veracruz habrá tormentas de gran intensidad, mientras que en Puebla también se esperan algunas lluvias fuertes. Otros estados con chubascos aislados son Durango, Zacatecas, Nuevo León, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.

