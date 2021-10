Cuánto cuesta la multa si no respetas el Hoy No Circula en CDMX

En la CDMX se implementa el programa ambiental Hoy No Circula con el que carros con ciertas placas dejan de circular por uno o más días para disminuir los niveles de contaminación y, en caso de no respetar, los conductores pueden ser acreedores de una infracción. ¿Cuánto cuesta la multa?

Cabe mencionar que los conductores que sean sorprendidos circulando los días que no les corresponden, según el programa Hoy No Circula, no sólo tendrán que desembolsar dinero para la multa, también para la grúa y el corralón, según lo estipula la ley.

¿Cuánto cuesta la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX?

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en el artículo 47, menciona que todos los conductores tienen la obligación de respetar y obedecer los programas ambientales como el Hoy No Circula, por lo que no podrán circular cuando hay restricciones de movilidad sustentable.

Los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones y/o en las ecozonas o zonas de movilidad sustentable, los días y horas correspondientes

En caso de no respetar los programas ambientales que señalan restricciones de circulación para algunos vehículos, entonces los conductores recibirán una multa de 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta de la CDMX, un equivalente de 1,509.80 a 2,264.70 pesos.

Recuerde, el programa #HoyNoCircula aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placas 9 y 0. pic.twitter.com/yoGCcDtPqW — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 8, 2021

Gastos extras por la multa del Hoy No Circula en CDMX

Como se mencionó anteriormente, la multa no será el único gasto que realizará el conductor que infraccionó el Hoy No Circula, sino que se sumarán otros gastos.

Uno de estos es el coste del remolque de la grúa que lleva el vehículo al corralón. Se estima que esto implica un gasto de aproximadamente 600 pesos.

Asimismo, en el corralón se le pedirá al conductor que realice un pago de 570 para poder sacar el vehículo. Es necesario tener todos los papeles en regla, por ejemplo, tarjeta de circulación, credencial de elector y licencia de conducir vigentes, verificaciones y tenencias al corriente, así como no tener multas .

En caso de que el conductor tarde en sacar el vehículo del corralón, se cobrarán 70 pesos por día.

Este #FelizViernes el #HoyNoCircula aplica para coches con hologramas 1 y 2, engomado azul y terminación de placa 9⃣ y 0⃣ #MovilidadCDMX pic.twitter.com/NHrJnGb3nM — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) October 8, 2021

¿Cuánto cuesta la multa por no respetar el Hoy No Circula en Edomex?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito del Estado de México, en el artículo 90 se menciona que “son obligaciones de los conductores de vehículos automotores cumplir con las disposiciones sobre (…) contaminación ambiental”.

En caso de no respetar, habrá una multa de 1,460.80 pesos, además de que el automóvil será llevado al corralón hasta que se pague la deuda.

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

MVA