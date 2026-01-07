Conductores inconformes con Hoy No Circula en Toluca y Tianguistenco

¿Con propósito medioambietal o recaudatorio? A partir del 1 de enero, el Gobierno del Estado de México puso en marcha el programa Hoy No Circula en 22 municipios de los Valles de Toluca y Santiago Tianguistenco.

De acuerdo con los conductores, las autoridades del estado deben enfocarse en la seguridad, en pavimentar las calles y el alumbrado en vez que crear programas para sacarle dinero a la población.

