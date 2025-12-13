La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, pide revisar a corporaciones acusadas de extorsión
Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, denuncia presuntas extorsiones por elementos del Plan Michoacán y exige revisar corporaciones para evitar abusos.
- La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, denunció presuntas extorsiones y abusos de autoridad por elementos federales desplegados en el Plan Michoacán tras recibir llamadas directas de ciudadanos afectados
- Grecia Quiroz comunicó su rechazo a que las corporaciones de seguridad, en lugar de brindar protección en entradas y salidas de Uruapan, intimiden o extorsionen a la población michoacana
- Advirtió que si los agentes priorizan extorsiones sobre la seguridad, no son bienvenidos en Uruapan, continuando la línea de cero tolerancia a abusos impulsada por el asesinado alcalde Carlos Manzo
- Ciudadanos han reportado detenciones irregulares, revisiones arbitrarias y cobros indebidos en operativos del Plan Michoacán, implementado tras el homicidio de Carlos Manzo el 1 de noviembre de 2025
- Grecia Quiroz urgió a denunciantes presentar pruebas para proceder a bajas inmediatas de elementos implicados, ya sean federales o municipales, y fortalecer la supervisión interna en Michoacán
- La alcaldesa enfatizó recuperar la confianza ciudadana en instituciones de seguridad, rechazando que el refuerzo federal genere temor en lugar de protección contra el crimen organizado en Uruapan