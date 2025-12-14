inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Frentes fríos dejarán sin clases a alumnos de un estado este 15 de diciembre, alerta Protección Civil

Accidentes y manifestantes provocan bloqueos en carreteras hoy 14 de diciembre

CAPUFE alerta de bloqueos por accidentes y obras de mantenimiento en carreteras y autopistas de México; la circulación va en contraflujo.

Bloqueos hoy 14 de diciembre en carreteras y autopistas
|Pablo Castorena | adn Noticias
Notas,
México

Escrito por: Adriana Pacheco

Los bloqueos en carreteras y autopistas no solo afectan a miles de automovilistas de lunes a viernes, sino también los domingos, cuando familias mexicanas buscan regresar a sus hogares, ya que el lunes es día de escuela y trabajo.

Estos bloqueos pueden ser provocados por manifestantes o bien por algún accidente automovilístico u obras de mantenimiento. Es por ello que en adn Noticias te brindamos información de los cierres para que evites la zona.

Este es el reclamo de los agricultores que generaron bloqueos masivos en México

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En dónde hay bloqueos hoy?

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), hay bloqueos en:

  • Sinaloa
  • Veracruz
  • Morelos

Falla mecánica en México-Cuernavaca

A la altura del kilómetro 26, en dirección a Cuernavaca, hay reducción de carriles por atención de incidente (camioneta con falla mecánica). Se pide a los automovilistas manejar con precaución.

¿Qué pasa en la autopista México-Querétaro?

A la altura del kilómetro 136 de la autopista México-Querétaro, dirección a la Ciudad de México, se registró un accidente que provocó cierre de circulación, pero tras la atención de servicios de emergencia ya quedó liberada. En el lugar, dónde había neblina, se realizaron maniobras para retirar la unidad siniestrada por aproximadamente tres horas.

Cierres en autopista Durango-Mazatlán

Hay cierre parcial a la circulación en la autopista Durango-Mazatlán, en el kilómetro 163, en ambos sentidos por daño en la estructura del Puente El Carrizo, luego de un accidente.

Carga vehicular en autopista Acayucan-Cosoleacaque

Hoy domingo hay intensa carga vehicular en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, del kilómetro 0 al 6. La circulación va en contraflujo por obras de mantenimiento.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro  canal de WhatsApp  y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Bloqueos hoy

LO MÁS VISTO