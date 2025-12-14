Accidentes y manifestantes provocan bloqueos en carreteras hoy 14 de diciembre

Los bloqueos en carreteras y autopistas no solo afectan a miles de automovilistas de lunes a viernes, sino también los domingos, cuando familias mexicanas buscan regresar a sus hogares, ya que el lunes es día de escuela y trabajo.

Estos bloqueos pueden ser provocados por manifestantes o bien por algún accidente automovilístico u obras de mantenimiento. Es por ello que en adn Noticias te brindamos información de los cierres para que evites la zona.

Este es el reclamo de los agricultores que generaron bloqueos masivos en México

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En dónde hay bloqueos hoy?

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), hay bloqueos en:

Sinaloa

Veracruz

Morelos

Falla mecánica en México-Cuernavaca

A la altura del kilómetro 26, en dirección a Cuernavaca, hay reducción de carriles por atención de incidente (camioneta con falla mecánica). Se pide a los automovilistas manejar con precaución.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 26, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de incidente (camioneta con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) December 14, 2025

¿Qué pasa en la autopista México-Querétaro?

A la altura del kilómetro 136 de la autopista México-Querétaro, dirección a la Ciudad de México, se registró un accidente que provocó cierre de circulación, pero tras la atención de servicios de emergencia ya quedó liberada. En el lugar, dónde había neblina, se realizaron maniobras para retirar la unidad siniestrada por aproximadamente tres horas.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 136, dirección CDMX. Se restablece la circulación con reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). En la zona se registra carga vehicular y #neblina. Maneja con… — CAPUFE (@CAPUFE) December 14, 2025

Cierres en autopista Durango-Mazatlán

Hay cierre parcial a la circulación en la autopista Durango-Mazatlán, en el kilómetro 163, en ambos sentidos por daño en la estructura del Puente El Carrizo, luego de un accidente.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Aut. Durango - Mazatlán, km 163. Continúa circulación intermitente en ambos sentidos, por daño en la estructura del Puente El Carrizo, derivado de un accidente. Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución. Para más… — CAPUFE (@CAPUFE) December 14, 2025

Carga vehicular en autopista Acayucan-Cosoleacaque

Hoy domingo hay intensa carga vehicular en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, del kilómetro 0 al 6. La circulación va en contraflujo por obras de mantenimiento.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista Acayucan - Cosoleacaque, del km 0 al 6. Continúa circulación en contraflujo por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) December 14, 2025

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

