Tiempo que debes haber trabajado para recibir el aguinaldo de diciembre 2025

El aguinaldo es una prestación laboral obligatoria para las personas trabajadoras bajo la Ley Federal del Trabajo (LFT), y su pago está vigente también para diciembre de 2025. Conforme a la legislación y las aclaraciones de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), toda persona que preste servicios subordinados tiene derecho a este ingreso adicional, siempre que exista una relación laboral formal.

¿Cuántos meses de trabajo necesito para cobrar el aguinaldo de diciembre 2025?

Los trabajadores en México tienen derecho al aguinaldo de diciembre 2025 según la Ley Federal del Trabajo (LFT), que establece un mínimo de 15 días de salario para quienes completan un año completo de servicio. Esta prestación es proporcional al tiempo laborado si no se alcanza el año completo.

Es decir, no es necesario haber cumplido un año entero para recibir el aguinaldo. Si una persona trabajadora ha laborado menos de un año con el mismo empleador, sigue teniendo derecho a recibir el beneficio en su parte proporcional, calculada con base en los días que ha trabajado durante el año.

💡Si todavía no tienes un año en tu empleo o renunciaste antes del 20 de diciembre

💰Te deben pagar la parte proporcional de tu #Aguinaldo2025.

📢¡Exigirlo es tu derecho!

📌¡Acércate a PROFEDET! pic.twitter.com/IcedPcbMzZ — Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (@PROFEDET) December 10, 2025

¿Cuál es la fecha límite para que paguen el aguinaldo?

De acuerdo con la LFT y la PROFEDET, el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año.

PROFEDET subraya que el aguinaldo es un derecho irrenunciable y que la persona trabajadora puede exigirlo incluso si lleva pocos días o meses trabajando.

En caso de que el empleador no pague el aguinaldo —total o proporcional— dentro del plazo legal, las personas afectadas pueden acudir a la PROFEDET para recibir asesoría legal gratuita, conciliación o representación jurídica, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de esta prestación.

¿Hay plazo para reclamar? El derecho al cobro del aguinaldo, ya sea completo o proporcional, puede reclamarse hasta un año después de la fecha en que debió pagarse.

