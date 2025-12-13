Fecha que marca el primer feriado del 2026 y pago especial que deben recibir los trabajadores

Aunque 2025 aún no concluye, miles de trabajadores ya planean con anticipación el primer feriado de 2026 para organizar viajes, actividades familiares y vacaciones. Esta previsión ayuda a evitar imprevistos en reservas hoteleras y más, especialmente en fechas de alta demanda como Año Nuevo.

En adn Noticias te explicamos lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) que contempla varias fechas oficiales de descanso obligatorio para trabajadores.

¿Cuándo es el primer feriado de 2026?

El 1 de enero de 2026 marca el primer día de descanso oficial para trabajadores en México, según la LFT. Este feriado inicia el año con un día obligatorio de reposo, y si se labora, el pago debe ser triple.

La LFT, en su artículo 74, lista los días oficiales de descanso para el próximo año. Estos incluyen:



Lunes 2 de febrero (conmemora 5 de febrero)

Lunes 16 de marzo (natalicio de Benito Juárez)

Viernes 1 de mayo (Día del Trabajo)

Miércoles 16 de septiembre (Independencia)

Lunes 16 de noviembre (Revolución Mexicana)

Viernes 25 de diciembre (Navidad)

Pago especial para quienes laboren el día feriado

La LFT establece que los días de descanso obligatorio no pueden ser trabajados en condiciones normales. Si un trabajador, por necesidades del servicio, tiene que prestar sus labores en una de estas fechas, la ley obliga al empleador a pagar de forma diferente la jornada. Según el artículo 73 de la LFT:

Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado

Es decir, si un trabajador labora el 1° de enero u otro día de descanso obligatorio, deberá recibir pago triple.

El pago triple por trabajar en un día feriado consiste en recibir el pago normal del día más un pago doble adicional. Esto se calcula sumando el salario diario del trabajador al doble de ese salario, lo que da un total de tres veces el sueldo de un día normal.



Sueldo normal del día: Es el pago que ya está incluido en el salario de un día ordinario.

Sueldo doble por el servicio prestado: Es la compensación adicional por trabajar en un día de descanso obligatorio, que equivale a dos veces el salario de un día normal.

Cálculo total: La suma de ambos conceptos (salario normal + salario doble) resulta en el triple pago. Por ejemplo, si tu sueldo diario es de ($300), el pago por trabajar en un feriado sería de ($300) (por el día normal) + ($600) (el doble por el servicio) = ($900).

Este monto debe cubrirse en el siguiente periodo de nómina.

¿Qué pasa si trabajo y no me pagan triple el primer feriado de 2026?

Empresas que no respeten estos derechos cometen una falta sancionable. Los afectados deben reportarlo a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para investigación y multas.

