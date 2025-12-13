Mega apagón de CFE el domingo 14 de diciembre en municipios de Chihuahua

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que llevará a cabo una suspensión temporal del suministro de energía eléctrica en diversas comunidades de los municipios de Madera, Gómez Farías y Namiquipa este domingo 14 de diciembre, como parte de trabajos de mantenimiento preventivo y mejora de la red eléctrica en Chihuahua.

La CFE detalló que los trabajos se realizan en las subestaciones Ruíz Cortines (RCS), Namiquipa (NQA) y Nicolás Bravo (NCB) con el propósito de mejorar la calidad y continuidad del servicio eléctrico en estas zonas del estado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Mega apagón CFE: Zonas afectadas por municipio

Namiquipa

Entre las comunidades que quedarán sin suministro se encuentran:

El Centauro, San Juan, Providencia, Buena Vista, Teseachí, Santa Ana, Abraham González, Rancho Márquez, San José y sus anexos, Agua Blanca, Rancho Colorado, Francisco I. Madero, El Picacho, Independencia, El Pacífico, División del Norte y Oriente.



Gómez Farías

Se verán afectados San José Babícora y el Ejido Libertad.



Madera

Las localidades sin energía serán Ejido El Largo Maderal, La Mesa del Huracán, Chuhuichupa, La Norteña, El Oso, Campo El Dos, Río Chico, Las Varas, Año de Hidalgo, Socorro Rivera, Nuevo Madera, Nicolás Bravo, La Martha, El Alamillo y Francisco Sarabia.

La paraestatal agradeció la comprensión de los usuarios y recordó que estas maniobras solo pueden efectuarse con las líneas desenergizadas para garantizar la seguridad del personal técnico. Para reportes, dudas o aclaraciones, la CFE puso a disposición el número 071, disponible las 24 horas.

¿Cuándo es el mega apagón de CFE?

Los trabajos comenzarán a las 08:00 horas y se extenderán hasta las 16:00 horas del domingo 14 de diciembre.

La Comisión Federal de Electricidad pidió a los habitantes de estas zonas tomar previsiones durante el horario de suspensión y reiteró su agradecimiento por la comprensión de los usuarios.

Ante cualquier duda, reporte o aclaración puede realizarse a través del número de atención 071, disponible las 24 horas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.