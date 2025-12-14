Temporada de huracanes 2025 superó a 2024 con 31 ciclones, reportó el SMN

La temporada de huracanes 2025 concluyó con una actividad ligeramente superior a la del año anterior, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Entre mayo y noviembre se formaron 31 ciclones tropicales con nombre en los océanos Atlántico y Pacífico, uno más que los registrados en 2024, lo que confirma una temporada intensa, aunque con impactos directos limitados en territorio nacional.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que el comportamiento de los sistemas estuvo marcado por una alta frecuencia de formación, particularmente en el Pacífico, así como por eventos relevantes de intensificación temprana, es decir, que evolucionaron rápido.

Atlántico supera marca de 2017 en formación de huracanes

En el océano Atlántico se contabilizaron 13 ciclones tropicales durante la temporada 2025. De estos, ocho alcanzaron la categoría de tormenta tropical, uno se intensificó como huracán categoría 2 y cuatro fueron huracanes mayores, es decir, de categoría 3, 4 o 5.

El SMN destacó que este año se convirtió en la segunda temporada con más huracanes categoría 5 en esta cuenca. Los sistemas Erin, Humberto y Melissa alcanzaron dicha intensidad, igualando el registro de 2017 y quedando apenas por debajo del récord histórico de 2005, cuando se formaron cuatro huracanes de máxima categoría.

Pacífico rompe récord en formación de huracanes y en rapidez de evolución

En el Pacífico se desarrollaron 18 sistemas tropicales, lo que lo convirtió en el océano con mayor número de ciclones durante el periodo. Ocho fueron tormentas tropicales, siete huracanes de categoría 1 o 2 y tres alcanzaron la categoría de huracanes mayores.

Uno de los eventos más relevantes fue el huracán Erick , que el 19 de junio se intensificó hasta categoría 4, convirtiéndose en la evolución más temprana de un huracán de esa magnitud registrada en el Pacífico oriental, según datos oficiales.

Huracanes en México 2025: menos impacto y más lluvias constantes

Pese a la elevada actividad ciclónica, solo dos sistemas ingresaron directamente al territorio nacional, una cifra menor al promedio climatológico del periodo 1991–2020.

No obstante, al menos seis ciclones del Pacífico se desplazaron cerca de las costas mexicanas, generando efectos indirectos como lluvias intensas , oleaje elevado y rachas de viento.

Además, durante la temporada se contabilizaron 40 ondas tropicales, ligeramente por encima del promedio histórico de 38.

2025 y la recuperación de presas en México

El SMN subrayó que las lluvias asociadas a los sistemas tropicales contribuyeron de manera significativa a la recuperación del almacenamiento de agua en las presas del país. El nivel máximo nacional alcanzó 72%, frente al 64% registrado en 2024.

Más de 80 presas superaron el 100% de su nivel máximo ordinario, mientras que el Sistema Cutzamala llegó a un almacenamiento del 97%, un avance notable respecto al 67%o del año anterior.

Los mayores incrementos se registraron en estados como Sinaloa, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Sonora.

