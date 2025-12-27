Canadá dará 2 mil 500 millones de dólares en ayuda económica a Ucrania

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció este sábado 2.500 millones de dólares adicionales de ayuda económica para Ucrania.

La asistencia ayudará al país a desbloquear financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo Carney durante una aparición con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenski.

Ukraine’s cause — freedom, democracy, sovereignty — is Canada’s cause. At this critical juncture, we are reinforcing our support with up to $2.5B in new loan guarantees and other mechanisms to help Ukraine secure a just and lasting peace, and to recover and rebuild.… — Mark Carney (@MarkJCarney) December 27, 2025

Antes de encuentro con Trump, Zelenski se reune con Mark Carney en Canadá

La escala de Zelenski en Halifax se produce después de que el presidente ucraniano mantuvó el viernes una conversación telefónica con Carney.

Según señaló el gobierno canadiense en un comunicado hoy, los dos líderes trataron la situación de las conversaciones de paz.

"Ucrania se encuentra en la primera línea de la lucha entre la democracia y el autoritarismo. Su reunión se produce en un momento crucial de esta terrible guerra, un momento en el que los esfuerzos y el poder combinados de Estados Unidos, Ucrania, sus aliados europeos y Canadá están creando las condiciones para una paz justa y duradera. Desde la invasión rusa a gran escala, no provocada e injustificada, Canadá ha proporcionado casi 22 000 millones de dólares en asistencia multifacética a Ucrania, incluyendo más de 12 000 millones de dólares en apoyo financiero directo, lo que convierte a Canadá en uno de los mayores contribuyentes a la recuperación y reconstrucción de Ucrania", indicó.

El viernes, Zelenski también informó que había mantenido conversaciones telefónicas con el canciller alemán, Friedrich Merz; con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; con el primer ministro estonio, Kristen Michal; con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El domingo, el líder ucraniano proseguirá su viaje a Florida donde se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

