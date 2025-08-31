El anuncio del SAT a todos los padres de familia por el regreso a clases

El Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) informó a través de sus redes sociales oficiales un pequeño recordatorio para todos los padres de familia, a propósito del regreso a clases: Los gastos de colegiaturas y transporte escolar son deducibles.

Sí, en caso de que tu hijo o hija se encuentre en una escuela privada y tengas que pagar una colegiatura mensual, bimestral o semestral, recuerda que puedes solicitar una factura y hacerla deducible de impuestos, sin importar que seas asalariado, trabajes por honorarios o tengas tu propio negocio.

Aviso del SAT para el regreso a clases

"Los pagos por colegiaturas y transporte escolar pueden ser susceptibles de deducir en la declaración anual de personas físicas” escribió el SAT a través de un comunicado, señalando que es un beneficio fiscal para familiares de línea directa, siempre y cuando dicha persona no perciba ingresos equivalentes a 41 mil 273 pesos.

Asimismo, explicaron que el transporte escolar también es un gasto que se puede deducir de impuestos (en caso de que ese gasto vaya incluido en la colegiatura, se debe solicitar a la escuela una factura exclusiva del costo del transporte escolar).

El límite de dinero por estudiante que se puede deducir ante el SAT

Un aspecto fundamental es que el SAT estableció un límite en la cantidad de dinero que se puede deducir de la declaración anual, según el nivel de estudio que tenga cada estudiante:



Preescolar: 14 mil 200 pesos

Primaria: 12 mil 900 pesos

Secundaria: 19 mil 900 pesos

Profesional técnico: 17 mil 100 pesos

Bachillerato o equivalente: 24 mil 500 pesos

Asimismo, para que el SAT pueda reconocer este pago, se debe realizar exclusivamente con un cheque, transferencia electrónica, tarjeta de débito, crédito o servicios. Por otro lado, es vital que todos los documentos tengan los datos correctos de cada alumno y padre o tutor para que la factura no tenga ningún problema ante el SAT.

