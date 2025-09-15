25 millones de pesos: Los resultados del Gran Sorteo Especial de la Lotería Nacional hoy 15 de septiembre
La celebración del 15 de septiembre será a lo grande para todos los ganadores de la Lotería Nacional; ya se conocieron los resultados y los premios.
El Gran Sorteo Especial no. 303 de la Lotería Nacional es uno de los más importantes del año, celebrando precisamente el Grito de Independencia exactamente el 15 de septiembre y con una bolsa acumulada de premios superior a los 424 millones de pesos, de los cuales ya conocemos los resultados.
El sorteo se celebró en el Patio de carteros del Palacio Postal del Servicio Postal Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México; en esta edición, había 10 premios de 25.5 millones de pesos.
Resultados de la Lotería Nacional este 15 de septiembre
Este sorteo especial rinde homenaje a todos los mexicanos que son un ejemplo de esfuerzo, resiliencia y esperanza, a todos los migrantes que han salido a buscar mejores oportunidades, pero que siempre conservaron sus vínculos con sus raíces y han llevado con orgullo a México a todos lados.
Los resultados del sorteo del 15 de septiembre fueron:
- Premio 1 de 25.5 millones: 2594818
- Premio 2 de 25.5 millones: 2924858
- Premio 3 de 25.5 millones: 0039601
- Premio 4 de 25.5 millones: 1344044
- Premio 5 de 25.5 millones: 2884475
- Premio 6 de 25.5 millones: 2295106
- Premio 7 de 25.5 millones: 1633037
- Premio 8 de 25.5 millones: 2157390
- Premio 9 de 25.5 millones: 3848685
- Premio 10 de 25.5 millones: 2023405
- Premio 11 de 10 millones: 2608673
- Premio 12 de 10 millones: 0741042
- Premio 13 de 10 millones: 2497022
- Premio 14 de 10 millones: 0029103
- Premio 15 de 10 millones: 0771362
- Premio 16 de $5 millones: 3542244
- Premio 17 de $5 millones: 2731892
- Premio 18 de $5 millones: 0646569
- Premio 19 de $5 millones: 0154649
- Premio 20 de $5 millones: 2462363
¿Cómo cobrar un premio de la lotería nacional?
Los ganadores deben acudir con su billete electrónico verificando el número en la Lista Oficial de Premios. Se debe hacer directamente en las oficinas de la Lotería Nacional , en: Plaza de la República No. 117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 am hasta las 13:00 pm.
