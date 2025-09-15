25 millones de pesos: Los resultados del Gran Sorteo Especial de la Lotería Nacional hoy 15 de septiembre

El Gran Sorteo Especial no. 303 de la Lotería Nacional es uno de los más importantes del año, celebrando precisamente el Grito de Independencia exactamente el 15 de septiembre y con una bolsa acumulada de premios superior a los 424 millones de pesos, de los cuales ya conocemos los resultados.

El sorteo se celebró en el Patio de carteros del Palacio Postal del Servicio Postal Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México; en esta edición, había 10 premios de 25.5 millones de pesos.

Resultados de la Lotería Nacional este 15 de septiembre

Este sorteo especial rinde homenaje a todos los mexicanos que son un ejemplo de esfuerzo, resiliencia y esperanza, a todos los migrantes que han salido a buscar mejores oportunidades, pero que siempre conservaron sus vínculos con sus raíces y han llevado con orgullo a México a todos lados.

Los resultados del sorteo del 15 de septiembre fueron:



Premio 1 de 25.5 millones: 2594818

Premio 2 de 25.5 millones: 2924858

Premio 3 de 25.5 millones: 0039601

Premio 4 de 25.5 millones: 1344044

Premio 5 de 25.5 millones: 2884475

Premio 6 de 25.5 millones: 2295106

Premio 7 de 25.5 millones: 1633037

Premio 8 de 25.5 millones: 2157390

Premio 9 de 25.5 millones: 3848685

Premio 10 de 25.5 millones: 2023405

Premio 11 de 10 millones: 2608673

Premio 12 de 10 millones: 0741042

Premio 13 de 10 millones: 2497022

Premio 14 de 10 millones: 0029103

Premio 15 de 10 millones: 0771362

Premio 16 de $5 millones: 3542244

Premio 17 de $5 millones: 2731892

Premio 18 de $5 millones: 0646569

Premio 19 de $5 millones: 0154649

Premio 20 de $5 millones: 2462363

¿Cómo cobrar un premio de la lotería nacional?

Los ganadores deben acudir con su billete electrónico verificando el número en la Lista Oficial de Premios. Se debe hacer directamente en las oficinas de la Lotería Nacional , en: Plaza de la República No. 117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 am hasta las 13:00 pm.

