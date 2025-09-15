¡Subió! Este es el precio del Gas LP en CDMX y los estados del 15 al 20 de septiembre del 2025

El precio del Gas LP en CDMX del 15 al 20 de septiembre del 2025 ya fue publicado por la CRE. En adn40 te decimos el costo por alcaldía, el precio en cilindro y tanque, así como los estados donde se vende más caro y más barato. También te decimos cómo reportar fugas de gas en caso de emergencia.

¿Cuál es el costo del Gas LP en CDMX por alcaldía?

En la CDMX todas las alcaldías presentan el mismo precio máximo para esta semana. El litro se fija en $10.54 y el kilogramo en $19.52, aplicable en demarcaciones como Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Benito Juárez.

Esto significa que no hay variaciones de costo dentro de la capital, lo que facilita la compra del combustible en cualquier zona de la ciudad.

Precio por cilindro de 20 kg y tanque de 30 litros en CDMX, Edomex y Monterrey

En la CDMX y en varios municipios del Edomex como Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla, el cilindro de 20 kilogramos se calcula en $390.40, mientras que un tanque de 30 litros se vende en aproximadamente $316.20.

En Monterrey y su zona metropolitana, el costo sube ligeramente: el kilogramo se ubica en $20.07 y el litro en $10.84, lo que representa $401.40 por un cilindro de 20 kilos y $325.20 por un tanque de 30 litros.

Estados con el precio más bajo del Gas LP

Los precios más accesibles se encuentran en municipios fronterizos del norte del país. En Guerrero y Hidalgo, Coahuila, el kilogramo cuesta $17.73 y el litro $9.57.

En Chihuahua, Juárez mantiene precios bajos con $18.00 por kilogramo, mientras que en Tamaulipas los municipios de Mier, Miguel Alemán y Guerrero registran $18.04 por kilogramo.

¿En qué estados está más caro el precio del Gas LP?

Los costos más altos se mantienen en Baja California Sur. En Loreto y Mulegé, el kilogramo alcanza $23.06 y el litro $12.45.

Le siguen Los Cabos con $22.92 por kilogramo y Comondú con $22.87, precios que representan los más elevados a nivel nacional para esta semana.

Precio del Gas LP en Edomex por municipio

En el Edomex existen dos rangos. En municipios como Atizapán, Chalco, Coacalco y Chimalhuacán, el precio máximo es de $19.52 por kilogramo y $10.54 por litro.

Sin embargo, en municipios como Metepec, Toluca, Lerma y Zinacantepec, el precio sube a $19.91 por kilogramo y $10.75 por litro, siendo más caro que en la CDMX.

¿Cómo reportar una fuga de gas?

La CFE y Protección Civil recomiendan cerrar la llave del cilindro, evitar encender aparatos eléctricos y ventilar el área.

En caso de fuga, marca al 911 o directamente al cuerpo de bomberos de tu localidad. También puedes comunicarte al número de emergencias de la empresa proveedora del servicio.

