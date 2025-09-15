Así son los nuevos desayunos escolares que se repartirán en las escuelas

Desde hace justamente una semana (8 de septiembre), el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, también conocido como DIF , anunció la implementación de desayunos para alumnos de escuelas públicas de CDMX.

Estos alimentos tendrán una porción de fruta o verdura deshidratada; así como dos opciones de alimentos fríos y calientes.

Durante 4 años, hemos garantizado que niñas y niños de escuelas públicas inicien sus mañanas con alimentos saludables, mediante el programa de desayunos escolares del DIF Guerrero.

Así es el nuevo desayuno impuesto por el DIF

Desayuno escolar frío

Este tipo de desayuno está diseñado para ser práctico y no perecedero, facilitando su distribución. Por lo general, incluye:

Un ladrillo de leche descremada (250 ml).

Una porción de cereal integral (30 g).

Una porción de fruta deshidratada (20 g).

Una porción de oleaginosa (como nueces o semillas) de 10 a 12 g.

Desayuno escolar caliente

Este desayuno se prepara en la escuela y ofrece una comida más completa. Los menús pueden variar, pero generalmente están compuestos por insumos del Plato del Buen Comer y contienen:

Leche descremada y/o agua natural.

Un platillo fuerte que incluye verduras frescas, cereal integral, leguminosas y/o un alimento de origen animal.

Fruta fresca.

¿Qué precio tiene el desayuno DIF?

Los desayunos del DIF no se venden, pero tienen una cuota de recuperación simbólica que puede variar dependiendo del menú y la ubicación de la escuela.

El rango puede ir de entre $1 hasta $10mxn.

Estos son los alimentos prohibidos en escuelas de educación básica para 2026

Para 2026 la SEP seguirá apretando con todo para evitar que se vendan productos chatarra dentro de las escuelas, esto como una campaña de prevención de enfermedades relacionadas al sobrepeso y la lucha contra la obesidad infantil:

Bebidas azucaradas: Refrescos, jugos de caja, néctares, bebidas energéticas, y leches saborizadas.

Comida rápida y frita: Papas fritas, frituras de harina, chicharrones de cerdo y de harina, hamburguesas, hot dogs, pizza y nachos con queso.

Productos de panadería y pastelería industrializada: Pasteles, pastelillos empaquetados, galletas con relleno y donas.

Dulces y botanas: Dulces, golosinas, paletas y helados de crema.

Alimentos con exceso de sodio, grasas y azúcares: Cacahuates fritos y con sal añadida, frutas en almíbar, y botanas industrializadas.

