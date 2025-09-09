Cebolla, tomate y chile suben de precio por la inflación
La inflación en México registró un aumento provocando un aumento de precio en diferentes productos que forman la canasta de bienes y servicios del consumo de las familias mexicanas.
En México, la inflación anual subió y con ello aumentaron los precios de verduras como el tomate, cebolla y chile serrano, además, se encarecieron los servicios de restaurantes, taquerías y fondas, así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
¿Qué productos subieron de precio por la inflación?
De acuerdo con el reporte del Inegi, estas verduras, productos y servicios subieron de precio por la inflación en la segunda quincena de agosto:
- Chile serrano: 34.94%
- Tomate verde: 16.71%
- Cebolla: 6.33%
- Cigarrillos: 1.41%
- Universidad: 1.34%
- Detergentes: 0.92%
- Carne de res: 0.67%
- Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.63%
- Restaurantes y similares: 0.30%
- Vivienda propia: 0.27
Alimentos y productos que bajaron de precio por la inflación
Mientras que los productos y servicios que bajaron de precio son:
- Chayote: -21.58
- Jitomate: -11.46%
- Cine: -11.00%
- Transporte aéreo: -9.76%
- Aguacate: -7.36%
- Plátanos: -5.23%
- Pollo: -4.62%
- Otras verduras y legumbres: -4.29%
- Material escolar: -1.55%
- Automóviles: -0.25%
Por componente, la inflación anual fue la siguiente:
▪️4.23% subyacente…
¿Cómo está la inflación en México actualmente?
El Índice Nacional de Precios al Consumidor ( INPC ) es una medida de cambio en los precios de los productos que forman parte de la canasta de bienes y servicios de las familias mexicanas.
Para agosto de 2025, el INPC tuvo un incremento de 0.06% y la inflación general anual se ubicó en 3.57%. El índice de precios subyacente que excluye bienes y servicios incrementó 0.22% a tasa mensual. Los precios de las mercancías subieron 0.21% y los de servicios 0.23%.
Por otro lado el índice de precios no subyacente disminuyó 0.47%, los precios de los productos agropecuarios bajaron 1.17% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 0.02%.
¿Cómo afecta la inflación?
La
inflación
ocurre por un aumento general en los precios de viene y servicios, es decir que se necesita más dinero para comprar las mismas cosas. La inflación puede ser causada por:
- Mayor circulación de dinero
- Oferta y demanda de bienes y servicios
- Costos de producción
- Política monetaria
Por ello, es importante ajustar tu presupuesto y priorizar tus gastos, arma un plan para pagar tus deudas, crea un fondo de emergencia.
