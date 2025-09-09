inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
México
Nota

Cebolla, tomate y chile suben de precio por la inflación

La inflación en México registró un aumento provocando un aumento de precio en diferentes productos que forman la canasta de bienes y servicios del consumo de las familias mexicanas.

Inflación en México
X: @CdeAbastoCDMX
Actualizado el 09 septiembre 2025 12:10hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Itandehui Cervantes

En México, la inflación anual subió y con ello aumentaron los precios de verduras como el tomate, cebolla y chile serrano, además, se encarecieron los servicios de restaurantes, taquerías y fondas, así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué productos subieron de precio por la inflación?

De acuerdo con el reporte del Inegi, estas verduras, productos y servicios subieron de precio por la inflación en la segunda quincena de agosto:

  • Chile serrano: 34.94%
  • Tomate verde: 16.71%
  • Cebolla: 6.33%
  • Cigarrillos: 1.41%
  • Universidad: 1.34%
  • Detergentes: 0.92%
  • Carne de res: 0.67%
  • Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.63%
  • Restaurantes y similares: 0.30%
  • Vivienda propia: 0.27
Inflación en México
También te puede interesar:

Inflación repunta y suben de precio frutas, verduras y servicios

La inflación repuntó en mayo y varios alimentos, productos y servicios subieron de precio; aquí la lista de productos que se encarecieron.

México
Ver nota

Alimentos y productos que bajaron de precio por la inflación

Mientras que los productos y servicios que bajaron de precio son:

  • Chayote: -21.58
  • Jitomate: -11.46%
  • Cine: -11.00%
  • Transporte aéreo: -9.76%
  • Aguacate: -7.36%
  • Plátanos: -5.23%
  • Pollo: -4.62%
  • Otras verduras y legumbres: -4.29%
  • Material escolar: -1.55%
  • Automóviles: -0.25%

¿Cómo está la inflación en México actualmente?

El Índice Nacional de Precios al Consumidor ( INPC ) es una medida de cambio en los precios de los productos que forman parte de la canasta de bienes y servicios de las familias mexicanas.

Para agosto de 2025, el INPC tuvo un incremento de 0.06% y la inflación general anual se ubicó en 3.57%. El índice de precios subyacente que excluye bienes y servicios incrementó 0.22% a tasa mensual. Los precios de las mercancías subieron 0.21% y los de servicios 0.23%.

Por otro lado el índice de precios no subyacente disminuyó 0.47%, los precios de los productos agropecuarios bajaron 1.17% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 0.02%.

KAL|0_w2yapgmg
También te puede interesar:

Consumo de frutas y verduras cae un 30%: UNAM

En los últimos 30 años el consumo de fruta y verdura ha caído un 30% en México a causa del cierre de mercados y la apertura de tiendas de autoservicio.

México
Ver nota

¿Cómo afecta la inflación?

La inflación ocurre por un aumento general en los precios de viene y servicios, es decir que se necesita más dinero para comprar las mismas cosas. La inflación puede ser causada por:

  • Mayor circulación de dinero
  • Oferta y demanda de bienes y servicios
  • Costos de producción
  • Política monetaria

Por ello, es importante ajustar tu presupuesto y priorizar tus gastos, arma un plan para pagar tus deudas, crea un fondo de emergencia.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Economía
Inegi
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Itandehui Cervantes

itandehui.cervantes@tvazteca.com.mx