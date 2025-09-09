Cebolla, tomate y chile suben de precio por la inflación

En México, la inflación anual subió y con ello aumentaron los precios de verduras como el tomate, cebolla y chile serrano, además, se encarecieron los servicios de restaurantes, taquerías y fondas, así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

¿Qué productos subieron de precio por la inflación?

De acuerdo con el reporte del Inegi, estas verduras, productos y servicios subieron de precio por la inflación en la segunda quincena de agosto:

Chile serrano: 34.94%

Tomate verde: 16.71%

Cebolla: 6.33%

Cigarrillos: 1.41%

Universidad: 1.34%

Detergentes: 0.92%

Carne de res: 0.67%

Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.63%

Restaurantes y similares: 0.30%

Vivienda propia: 0.27

Alimentos y productos que bajaron de precio por la inflación

Mientras que los productos y servicios que bajaron de precio son:

Chayote: -21.58

Jitomate: -11.46%

Cine: -11.00%

Transporte aéreo: -9.76%

Aguacate: -7.36%

Plátanos: -5.23%

Pollo: -4.62%

Otras verduras y legumbres: -4.29%

Material escolar: -1.55%

Automóviles: -0.25%

En agosto 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 140.867 y representó un aumento de 0.06% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.57%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️4.23% subyacente… pic.twitter.com/3cqJBhwcrP — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 9, 2025

¿Cómo está la inflación en México actualmente?

El Índice Nacional de Precios al Consumidor ( INPC ) es una medida de cambio en los precios de los productos que forman parte de la canasta de bienes y servicios de las familias mexicanas.

Para agosto de 2025, el INPC tuvo un incremento de 0.06% y la inflación general anual se ubicó en 3.57%. El índice de precios subyacente que excluye bienes y servicios incrementó 0.22% a tasa mensual. Los precios de las mercancías subieron 0.21% y los de servicios 0.23%.

Por otro lado el índice de precios no subyacente disminuyó 0.47%, los precios de los productos agropecuarios bajaron 1.17% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 0.02%.

¿Cómo afecta la inflación?

La inflación ocurre por un aumento general en los precios de viene y servicios, es decir que se necesita más dinero para comprar las mismas cosas. La inflación puede ser causada por:



Mayor circulación de dinero

Oferta y demanda de bienes y servicios

Costos de producción

Política monetaria

Por ello, es importante ajustar tu presupuesto y priorizar tus gastos, arma un plan para pagar tus deudas, crea un fondo de emergencia.

