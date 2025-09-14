Menor de edad quemó a una niña con cohetes en Chimalhuacán; familia solicita apoyo para cirugía

En Chimalhuacán, Edomex, una familia intentó levantar una denuncia en contra de un menor de edad que le arrojó una faja de cohetes encendidos a una niña de 9 años. El niño que proviene de una familia que vende cohetes,encendió y lanzó los fuegos artificiales con los que le causó graves daños a la pequeña.

La denuncia no procedió debido a que el menor de edad tiene solo 9 años. Los padres de la afectada solicitan apoyo para pagar el costoso tratamiento al que deberá de ser sometida la niña que sufrió quemaduras de tercer grado en tres dedos de su mano y quemaduras de segundo grado en su zona genital.