Remate de pantalla Samsung 4K Crystal UHD de 75 pulgadas: Walmart lanza oferta con 40% de descuento

Walmart sorprendió a los consumidores con una atractiva oferta en la pantalla más buscada del mercado. Se trata del modelo Samsung Crystal UHD 4K Smart TV LED de 75 pulgadas (UN75DU7000FXZX), cuyo precio fue rebajado significativamente.

Con este descuento no tendrás que esperar hasta el Buen Fin 2025 para renovar tu hogar. Disfruta de videos, películas y series en una pantalla de excelente calidad de imagen y sonido, te proporcionamos todos los detalles para que corras a comprar la tuya.

Precio de la pantalla Samsung de 75 pulgadas en Walmart

Walmart ofrece una increíble promoción en la pantalla Samsung Crystal UHD 4K Smart TV LED de 75 pulgadas, que antes tenía un precio de $21,999 y ahora se encuentra a solo $13,999, lo que representa un ahorro de $8,000. Es decir, casi un 40% de descuento.

Además, esta oferta incluye la opción de financiar la compra hasta en 15 meses sin intereses, con pagos mensuales de $933.27. Los consumidores también pueden devolver el producto hasta 30 días después de recibirlo, brindando mayor seguridad y comodidad en la compra.

¿Cuáles son las características de la pantalla Samsung de 75 pulgadas en Walmart?

El modelo cuenta con resolución 4K UHD, tecnología Crystal Display para una mayor pureza de colores, y funciones Smart TV que permiten acceso a plataformas de streaming como Netflix, YouTube, Disney+, entre otras. Su diseño delgado y elegante también la hace ideal para cualquier espacio.

La pantalla Samsung de 75 pulgadas modelo UN75DU7000FXZX cuenta con las siguientes características principales:



Tamaño de pantalla: 75 pulgadas (190.5 cm) con diseño plano y biseles ultra delgados

Resolución: 4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles) que ofrece imágenes nítidas y colores vibrantes

Tecnología de pantalla: LED con Crystal Processor 4K para un escalado avanzado de imágenes

Frecuencia de refresco: 60 Hz con tecnología Motion Xcelerator para movimientos fluidos

Alto Rango Dinámico (HDR) con soporte HDR10+ y modo Filmmaker para una experiencia visual realista

Audio: 20W de potencia RMS con tecnología Q-Symphony, Adaptive Sound y Object Tracking Sound Lite para un sonido envolvente

Sistema operativo: Samsung Tizen Smart TV con acceso a aplicaciones, navegador web, Samsung TV Plus y compatibilidad con asistentes de voz como Bixby, Alexa y Google Assistant

Conectividad: Wifi (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.2, Ethernet, 3 puertos HDMI, 1 puerto USB, soporte para HDMI ARC/eARC

