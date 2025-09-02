Suman mil 400 muertos en Afganistán por terremoto; piden ayuda internacional urgente

Suman mil 400 muertos y más de 3 mil heridos, muchos de ellos en estado grave, tras el terremoto en Afganistán , cuyas autoridades y organizaciones han pedido ayuda internacional de manera urgente ante la emergencia que los ha sobrepasado en los hospitales.

De acuerdo con agencias internacionales, el portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, señaló que suman mil 411 personas muertas, 3 mil 124 heridas y más de 5 mil 400 casas completamente destruidas.

Sismo de 6.0 sacude Afganistán y deja más de 800 muertos [VIDEO] Este lunes se vivió una verdadera tragedia en el país asiático, luego de que un terremoto destrozó una comunidad dejando más de 800 muertos y dos mil 500 heridos.

ONU piden ayuda internacional para atender la emergencia

ACNUR, la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados, pidió ayuda urgente para las comunidades afectadas por el terremoto, pues los servicios de salud están desbordados y las operaciones de rescate son complejas debido a la falta de infraestructura básica.

ACNUR está distribuyendo artículos de primera necesidad previamente almacenados en Kabul, entre ellos tiendas de campaña, mantas y lámparas solares.

¿Por qué se complican las labores de rescate en Afganistán?

Las labores de rescate se complican debido al terreno montañoso y las inclemencias del tiempo, sobre todo a lo largo de la frontera pakistaní. Los soldados y cuerpos de emergencia llegan poco a poco a las zonas más afectadas, debido a que muchas carreteras están dañadas.

¿Por qué el terremoto de Afganistán dejó tantos muertos?

Pese a que el sismo en Afganistán tuvo una magnitud de 6.0 provocó una gran catástrofe debido a que se registró a 8 kilómetros de la superficie terrestre y según los especialistas, las ondas menos profundas retienen más su fuerza al impactar contra la superficie.

