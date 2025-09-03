CDMX entregará “Mochila de Vida” para conmemorar el terremoto de 1985; alcaldías donde repartirán kits de supervivencia

En conmemoración del 40 aniversario del terremoto de 1985, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México anunció que durante septiembre se llevará a cabo el programa “Mochila de Vida”, a través del cual se entregarán 3 mil 500 mochilas en 66 unidades habitacionales, ubicadas en 8 alcaldías.

Esta iniciativa busca reforzar la cultura de la prevención y la preparación ante emergencias, recordando la importancia de estar siempre listos para enfrentar un sismo. Las mochilas contienen materiales básicos de primeros auxilios, herramientas y artículos esenciales que pueden ser vitales en caso de un desastre natural.

¿En qué alcaldías se repartirá la “Mochila de Vida”?

“‘Mi Mochila de Vida’ forma parte del programa ’40 Años. Memoria de un Terremoto 19S. Cuando el Pueblo Salvó al Pueblo’, con el que el Gobierno de la Ciudad de México conmemora los 40 años del terremoto de 1985 y los ocho años del sismo de 2017”, se indicó en un comunicado .

Myriam Urzúa Venegas, titular de la SGIRPC, aseguró que los sismos marcaron un antes y un después en México. “Colapsaron o resultaron gravemente dañadas, más de 70 mil edificaciones: escuelas, hospitales, viviendas; miles de personas perdieron la vida y miles más, al quedarse sin hogar, se organizaron, se movilizaron y también exigieron ser escuchados”. Agregó que “el proceso de reconstrucción masivo, inédito e histórico en nuestra Ciudad de México, trajo transformación de políticas, reformas legales, institucionales que dieron origen, el 6 de mayo de 1986, al Sistema Nacional de Protección Civil”.

Las mochilas se entregarán en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Tláhuac, Iztapalapa, Iztacalco, Azcapotzalco y Coyoacán.

¿Qué incluye “Mochila de Vida”?

El programa incluye cuatro tipos de mochilas, creadas para adaptarse a las distintas necesidades de la población.

Mochila de Vida en Riesgo: se entregarán mil mochilas en 10 unidades habitacionales identificadas en el Atlas de alto riesgo de la Ciudad de México, que cuentan con:



Cubrebocas

Papel de baño

USB

Medicamentos

Vendas chicas

Cepillo de dientes

Tarjetas de vida para la familia

Complementos de higiene personal

Algodón

Pasta dental

Díptico informativo

GasaToalla hipoalergénica

Guantes

Cinta micropore

Alcohol

Manta

Agua oxigenada

Silbato

Mi Mochila de vida: Se entregarán mil 500 mochilas en 54 unidades habitacionales, que incluyen:



Cubrebocas

Papel de baño

Tarjetas de vida

Medicamentos

Vendas chicas

Cepillo de dientes

Díptico informativo

Complementos de higiene personal

Algodón

Pasta dental

Gasa

Toallas hipoalergénica

Alcohol

Cinta micropore

Agua oxigenada

Silbato

Linterna

Además, se entregarán 500 mochilas de familiarización para niños y niñas en 12 unidades habitacionales.

¿Habrá “Mochila de Vida” para mascotas?

Sí, el cuarto tipo de mochila es el correspondiente a las mascotas. Para animales de compañía se repartirán en 66 unidades habitacionales y se componen de: manta, plato, correa, sobre de comida y carnet.

Las autoridades reiteraron la importancia de estar preparados y fomentar la cultura de la prevención, haciendo un llamado a la ciudadanía para participar activamente en simulacros y estar atentos a las recomendaciones oficiales.

